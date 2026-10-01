I libri di Giovanna Baldini sugli scaffali delle Coop toscane

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Dal 1° ottobre disponibili le ristampe di Viaggi a fior di pelle e Imbandivano con poco, dedicate alle memorie familiari e alla società toscana.

Sugli scaffali dedicati ai giornali, alle riviste e ai libri delle Coop di Cascina, Montecatini, Prato, Lastra a Signa, Figline, Arezzo, Montevarchi, Pontassieve, Novoli, Poggibonsi, Gavinana, Borgo San Lorenzo, Sesto Fiorentino, Fucecchio, Empoli, dal giorno 1 ottobre 2026 sarà possibile trovare le ristampe dei libri Viaggi a fior di pelle, Ets, 2022 e Imbandivano con poco, Ets, 2024 di Giovanna Baldini.

Scrittrice di San Miniato (PI) particolarmente vocata alle tematiche delle memorie familiari, attraverso il racconto di vicende minori, addirittura minime, l’Autrice disegna con grande sensibilità l’evolversi della più ampia società regionale nella mentalità e nei modi di vita della gente perché, come sosteneva Leone Tolstoj, “racconta il tuo paese, diventerai universale”

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