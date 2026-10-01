Mille insidie per il debutto dell'Use Rosa Scotti

Si torna a fare sul serio. Sabato sera alle 19 si alza la palla a due per una stagione molto importante. L’Use Rosa Scotti la battezzerà sul campo romano della neopromossa San Raffaele, una squadra da prendere con la massima cautela sia per il suo valore, sia perché, come la legge dello sport insegna, affrontare una matricola all’inizio non è mai simpatico.

Coach Alessio Cioni la definisce partita dalle mille insidie e ne spiega i motivi. “Prima di tutto è la prima partita che, come sempre, è piena di insidie. Poi andiamo su un campo che non conosciamo ed infine incontrare una neo promossa all’inizio è sempre un’incognita visto che, oltre a non conoscerla, avrà sicuramente tanto entusiasmo. Per questo serviranno la massima attenzione ed un buon approccio che sarà fondamentale. Sulla carta Roma ha giocatrici esperte e dovremo trovare velocemente la nostra pallacanestro per venire a capo della partita”.

Il San Raffaele Basket Roma femminile è una storica e rinomata realtà della pallacanestro romana e nazionale, fondata nel 1978 nel quartiere del Trullo. Per oltre quarant'anni ha rappresentato un modello di eccellenza e un vero e proprio polo d'aggregazione sociale, distinguendosi per una settore giovanile in grado di lanciare giocatrici fino alla massima serie e in Nazionale. Guidata dall'allenatrice Sara Ciccalotti, per affrontare il campionato di A2 ha confermato in blocco il gruppo storico della promozione, affidandosi alla forza del collettivo e all'identità del club.

La partita, così come tutta la stagione, sarà trasmessa nel canale a pagamento flima.tv. La prima giornata di campionato sarà comunque trasmessa in chiaro gratuitamente. Sarà sufficiente accedere con la mail

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

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