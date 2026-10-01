Montelupo, parte la seconda fase dei lavori sulla pavimentazione in centro storico

Prenderà il via lunedì 5 ottobre la seconda fase dei lavori di riqualificazione della pavimentazione del centro storico di Montelupo Fiorentino.

L’intervento interesserà via XX Settembre, nel tratto compreso tra piazza della Libertà e via Tassinari, e si svolgerà fino al 16 ottobre, salvo eventuali variazioni legate all’andamento dei lavori.

Una prima fase dell’intervento era stata realizzata nei mesi di maggio e giugno. La riqualificazione della pavimentazione rientra nel più ampio piano strategico IN-CENTRO 2025-2028, il programma dell’Amministrazione comunale per la rigenerazione urbana e la valorizzazione del centro storico.

Il progetto nasce anche dal confronto con il territorio e, in particolare, dalle esigenze espresse dagli esercenti dell’area, con l’obiettivo di intervenire sulla qualità e sulla fruibilità degli spazi pubblici del centro.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, dalle ore 8.00 del 5 ottobre alle ore 18.00 del 16 ottobre sarà istituito il divieto di transito in via XX Settembre, nel tratto compreso tra piazza della Libertà e via Tassinari. Nello stesso tratto sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione.

Per chi entra nel centro storico da via Nuova saranno possibili due percorsi alternativi: proseguire in via Baccio e successivamente scendere da via Tassinari, oppure svoltare a destra, percorrere un tratto di corso Garibaldi e uscire da piazza della Libertà, con obbligo di svolta a destra.

Rimangono in vigore le limitazioni previste dalla ZTL.

"Siamo consapevoli dei possibili disagi conseguenti ai lavori, che sono connessi a interventi in centri storici. Proprio con l’idea di ridurli al minimo abbiamo pensato ad un’organizzazione meno impattante possibile. Per questa ragione abbiamo atteso il periodo autunnale per intervenire su via XX Settembre affinché i lavori non compromettessero le attività che hanno dehor e spazi all’aperto. L’obiettivo che perseguiamo è quello di rendere sempre più attrattivo e decoroso il nostro centro storico", afferma il sindaco Simone Londi.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino