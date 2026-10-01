Dal Pnrr 130mila euro per lavori alla scuola di Ponzano

Il Comune di Empoli si è aggiudicato a giugno 2026, dopo lo scorrimento della graduatoria, un contributo economico da 130mila euro nel quadro del PNRR - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica. I fondi ottenuti (la scadenza per il completamento opere PNRR è fissata al 31 dicembre 2026) saranno impiegati per le misure antincendio da applicare alla scuola primaria 'Colombo' di Ponzano, dopo che a fine luglio era stata consegnata la documentazione antincendio per l'adiacente scuola dell'infanzia.

Gli uffici tecnici comunali si sono adoperati per la realizzazione della progettazione esecutiva. In questi giorni è stato affidato il servizio di Progettazione antincendio, direzione lavori e presentazione SCIA antincendio, è stato redatto il progetto di concerto con l'Ufficio tecnico comunale, e sono stati aggiudicati i lavori così da completarli e collaudarli entro fine anno.

I lavori previsti a livello progettuale comprendono:

1. Protezione passiva e compartimentazione, con l'installazione di nuovi controsoffitti

2. Impianti attivi antincendio: realizzazione dell'impianto manuale di segnalazione allarme antincendio; adeguamento e integrazione dell'impianto di illuminazione di sicurezza lungo i percorsi di esodo; revisione e trasformazione della rete idranti

3. Attestazioni finali: asseverazione antincendio e presentazione della SCIA finale integrativa.

"Il Comune di Empoli continua ad ottenere finanziamenti in ambito PNRR e siamo coscienti del fatto che i tempi siano molto stretti - affermano l'assessora alla Scuola, Maria Grazia Pasqualetti, e l'assessore ai Lavori Pubblici, Simone Falorni -. Ma stiamo andando avanti con questi interventi indispensabili per la qualità della vita trascorsa tra le mura scolastiche e la sicurezza verso alunne e alunni, insegnanti e personale scolastico. È un'importante opportunità per un'azione che migliorerà la struttura della scuola".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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