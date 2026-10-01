Soccorso in strada a Empoli, chiusa parte di via Ponzano

È stato chiuso un tratto di via Ponzano a Empoli nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 1 ottobre. Una persona in difficoltà minaccia di farsi del male.

Sul posto, dalle 13 circa, stanno intervenendo i vigili del fuoco, polizia e polizia scientifica, ambulanze della Misericordia di Empoli. Il traffico è stato interrotto e la zona transennata per consentire le operazioni di soccorso. La viabilità risulta chiusa in via di Ponzano, tra l'incrocio con via dei Cappuccini e via Cantino Cantini.

Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (02 2327 2327, www.telefonoamico.it).

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