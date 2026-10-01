Sotto effetto di alcol insulta e tenta di aggredire carabinieri

Un 36enne straniero è stato arrestato a Cascina dai carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Pontedera con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

L'intervento è scattato nel pomeriggio del 30 settembre, dopo una segnalazione proveniente da un esercizio commerciale di San Casciano, dove l'uomo, secondo quanto riferito dai militari, si trovava in stato di alterazione psicofisica dovuto all'assunzione di alcol e stava disturbando gli avventori.

All'arrivo della pattuglia, il 36enne avrebbe insultato i carabinieri, rifiutato di fornire un documento di identità e tentato di aggredirli. I militari sono riusciti a bloccarlo, evitando ulteriori conseguenze per i clienti e per il locale.

Su disposizione del Sostituto procuratore della Repubblica di Pisa, l'uomo è stato successivamente rimesso in libertà, senza l'applicazione di misure cautelari.

Notizie correlate