Bimbo morì all'asilo, chiuse le indagini

Cronaca Bibbiena
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Il tribunale di Arezzo

Salgono a sei le persone indagate

Sono state chiuse dalla procura di Arezzo le indagini sulla morte del piccolo Leo Ricci, il bambino di due anni che il 12 novembre 2025 perse la vita per un incidente nell'asilo nido di Soci, nel comune di Bibbiena. Sale a sei, con gli ultimi sviluppi dell'indagine, il numero complessivo degli indagati, tutti connessi ad attività e gestione della struttura.

L'inchiesta ha ricostruito le circostanze che portarono alla morte del piccolo, rimasto soffocato dopo che il cordino della felpa si impigliò al ramo di un albero in giardino. Nonostante i soccorsi e i tentativi di rianimazione purtroppo non fu possibile salvarlo. Una tragedia che colpì profondamente tutta la comunità e il Casentino.

Gli accertamenti hanno riguardato le modalità di vigilanza dei bambini, le condizioni e la sicurezza dell'area esterna, gli aspetti organizzativi della struttura. Adesso il procedimento proseguirà per stabilire eventuali responsabilità.

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