Cambio al vertice dell'associazione Tra i Binari

Nella giornata del 1 ottobre 2026 alle 18:00 in prima convocazione e alle 18:30 in seconda presso Officine Cavane (storica sede operativa del gruppo), si sono svolte le elezioni per il nuovo consiglio direttivo dell’associazione Tra i Binari. Si annuncia un'importante tappa nel percorso di crescita e trasformazione del gruppo. In perfetta continuità con il cammino condiviso e dopo più di dieci anni di intensa attività sul territorio, l'organizzazione rinnova la propria organizzazione accogliendo un nuovo Consiglio Direttivo.

Questo avvicendamento rappresenta un naturale passaggio di testimone all'interno di un processo comunitario e collettivo: un cambio ciclico pensato per portare nuove energie, stimoli e sguardi, custodendo al tempo stesso l'identità, i valori e le radici profonde che hanno guidato l'associazione fino a oggi.

Il nuovo direttivo vede l'ingresso e l'assunzione di responsabilità di Beatrice Nutini come la presidente, Giulia Lampignano come a vice presidente, Vittoria Belvignati come tesoriera, Moira Bartoli e Marina Capezzone in qualità di consigliere, alle quali spetterà il compito di dare continuità alla visione dell'associazione, rinnovando al contempo l'ordine di azione e la struttura organizzativa.

La nascita del nuovo direttivo segna l'inizio di una nuova stagione progettuale che intende valorizzare l'eredità costruita nel primo decennio, potenziando l'impatto sociale e culturale delle attività dell'associazione sul territorio.

Il Presidente uscente, Francesco Mugnari, ha espresso così il senso di questo passaggio di consegne:

«A distanza di dieci anni dalla mia elezione, anche a seguito delle vicende che hanno caratterizzato la vita della nostra associazione nell’ultimo anno, ho ritenuto che fosse importante e strategico portare un cambiamento sostanziale. La configurazione della nostra organizzazione è radicalmente differente da quella che era all’inizio del mio incarico e, per questa differenza, c’è bisogno di un nuovo ordine di azione e di configurazione. Non si tratta di un addio: sono molto attaccato al nostro lavoro e all'identità di Tra i Binari. Ce n’è ancora molta di strada da percorrere. Mi rende anche molto orgoglioso questo cambio di direttivo tutto al femminile. Buon lavoro a Beatrice, Giulia, Vittoria, Moira e Marina.»

Grandi progetti si intravedono all’orizzonte, che vedono il gruppo al lavoro con dedizione e ispirazione, insieme alla comunità, già per il primo semestre del 2027. L’inverno è, per Tra i Binari, momento per aprire immaginari e progettazioni. Restate connesse/i che ne vedremo delle belle.

Fonte: Associazione Tra i Binari APS

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