Capraia e Limite protagonista al 66° Salone Nautico Internazionale di Genova

Capraia e Limite, patria della nautica da diporto e terra profondamente legata alla cultura del fiume, del remo e della costruzione navale, sarà protagonista al 66° Salone Nautico Internazionale di Genova, in programma dal 1° al 6 ottobre, con un evento dedicato ai 30 anni del Palio con la Montata di Limite sull’Arno.

L'appuntamento è fissato per domenica 4 ottobre, dalle ore 14 alle 14.50, presso lo spazio eventi Eberhard & Co. Theatre, dove sarà raccontata una storia che intreccia identità, tradizioni sportive, eccellenza nautica e memoria collettiva.

L'iniziativa è promossa dal Comune di Capraia e Limite, in collaborazione con la Società Canottieri 1861 Limite, la Pro Loco e il MuRe - Museo Remiero, con l'obiettivo di valorizzare un patrimonio culturale e sportivo che affonda le proprie radici nel rapporto tra la comunità limitese e l'Arno.

Il Palio con la Montata rappresenta infatti una delle espressioni più autentiche dell'identità locale. Nato trent'anni fa per recuperare e tramandare le antiche tradizioni remiere, l'evento è diventato nel tempo una manifestazione capace di coinvolgere l'intera comunità, rievocando la storica abilità dei navicellai e dei maestri d'ascia che hanno reso Limite sull'Arno un punto di riferimento nazionale nella costruzione di imbarcazioni da diporto.

Durante l'incontro ogni relatore offrirà una prospettiva diversa e complementare sulla storia e sull'evoluzione del territorio. Il sindaco illustrerà il valore identitario della manifestazione per la comunità locale e il ruolo di Capraia e Limite nel panorama della nautica italiana; la Società Canottieri racconterà la grande tradizione sportiva che da oltre un secolo anima le acque dell'Arno; il MuRe approfondirà gli aspetti storici e culturali legati al patrimonio remiero; mentre le testimonianze dei protagonisti del settore nautico evidenzieranno il contributo del territorio allo sviluppo della nautica da diporto italiana.

Interverranno: Alessandro Giunti, sindaco di Capraia e Limite; Fabrizio Lensi, presidente della Società Canottieri 1861 Limite; Luca Cecchi, vicepresidente della Società Canottieri 1861 Limite; Edoardo Antonini, vicesindaco di Capraia e Limite; Marzio Cresci, direttore del MuRe - Museo Remiero.

La partecipazione al Salone Nautico di Genova rappresenta un'importante occasione di promozione per il territorio, che potrà presentarsi a un pubblico nazionale e internazionale attraverso una delle sue espressioni più autentiche: la cultura dell'acqua, del lavoro artigianale, della navigazione e dello sport remiero.

“Essere presenti al Salone Nautico Internazionale di Genova è per noi motivo di grande orgoglio e rappresenta un riconoscimento importante per la storia di Capraia e Limite. Il nostro Comune è conosciuto come la patria della nautica da diporto e custodisce una tradizione che ha contribuito in modo significativo allo sviluppo del settore in Italia. I 30 anni del Palio con la Montata sono l'occasione ideale per raccontare questa identità, fatta di lavoro, passione, competenze artigianali e legame profondo con il fiume Arno. Portare questa esperienza a Genova significa promuovere il nostro territorio nel contesto più prestigioso della nautica nazionale, valorizzando le persone, le associazioni e le istituzioni che ogni giorno contribuiscono a custodire e tramandare questa straordinaria eredità”, così il sindaco Alessandro Giunti.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio Stampa

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