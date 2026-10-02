'Career day' all'Università per Stranieri di Siena

Lunedì 5 ottobre 2026, dalle ore 9.30 alle ore 13:30 presso l’Aula Magna “Virginia Woolf” e l’atrio dell’Università per Stranieri di Siena, si svolgerà il Career Day, importante momento di incontro tra le studentesse e gli studenti in uscita dai corsi di studio triennali e magistrali e alcune aziende del territorio toscano.

Nel corso della giornata studentesse e studenti, laureate e laureati dell'Ateneo avranno la possibilità di interfacciarsi con importanti attori del mondo del lavoro, ciascuno con un proprio desk informativo a disposizione per colloqui conoscitivi con i referenti delle risorse umane.

Il Career Day è organizzato in collaborazione con ARTI - Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego. Illustreranno la propria realtà professionale le seguenti aziende: Galleria Continua (San Gimignano), Grand Hotel Continental (Siena), Rosewood (Castiglion del Bosco), KW Apparecchi Scientifici (Badesse, Siena). Nel corso dell’evento è previsto anche un seminario “Cercare e trovare lavoro con l’aiuto dell’IA e redazione del curriculum con l’aiuto dell’assistente virtuale AppLI del ministero del lavoro”

Fonte: Ufficio Stampa