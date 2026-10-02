Caso di Dengue a Grosseto, disinfestazione straordinaria nel centro storico

Un caso di Dengue accertato nel territorio comunale ha portato il Comune di Grosseto, su indicazione della Asl, a disporre una disinfestazione straordinaria contro la zanzara tigre.

L'intervento è previsto nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre, dalle 2 alle 5.30, salvo rinvio in caso di maltempo, e interesserà diverse strade e piazze del centro storico di Grosseto, comprese aree pubbliche e pertinenze private.

Tra le zone interessate figurano via Cristoforo Colombo, via Aurelio Saffi, via Giuseppe Garibaldi, piazza Dante Alighieri, piazza del Duomo e piazza del Sale.

Durante la disinfestazione, il Comune raccomanda ai residenti di rimanere all'interno delle abitazioni con porte e finestre chiuse, sospendere i sistemi di ricambio dell'aria e tenere al riparo gli animali domestici. Frutta e verdura eventualmente presenti all'esterno dovranno essere protette o raccolte.

Parallelamente ai trattamenti, gli operatori effettueranno controlli porta a porta per individuare ed eliminare eventuali focolai larvali, chiedendo l'accesso alle aree esterne delle proprietà private.

Il Comune invita quindi residenti e attività commerciali alla collaborazione e a seguire le indicazioni previste per lo svolgimento dell'intervento.