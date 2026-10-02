Certaldo accoglie un nuovo scuolabus

Un nuovo scuolabus entra nel parco mezzi del Comune di Certaldo, segnando il primo passo del percorso di rinnovamento dei veicoli destinati al trasporto scolastico.

Il nuovo mezzo è stato individuato per rispondere alle esigenze delle famiglie e degli operatori del servizio, con dotazioni più moderne e maggiori livelli di sicurezza. Particolare attenzione è stata inoltre riservata all’inclusione: lo scuolabus può accogliere fino a tre adulti a bordo, una caratteristica che non era presente nei mezzi precedentemente utilizzati.

L’acquisto è stato reso possibile dalla variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale nel novembre 2025, con uno stanziamento di oltre 90 mila euro per l’acquisizione del primo nuovo scuolabus.

«È un primo risultato concreto del percorso che abbiamo avviato per ammodernare il parco mezzi comunale – spiega l’assessora all’Istruzione e all’Educazione Romina Renzi –. Volevamo un veicolo che fosse più sicuro per le bambine e i bambini, più funzionale per il servizio e più adeguato anche per chi ogni giorno lavora alla guida degli scuolabus. Abbiamo quindi cercato una soluzione che tenesse insieme queste esigenze, compreso il tema dell’inclusione».

«Il risultato è stato possibile grazie a un importante lavoro di squadra. Ringrazio gli uffici comunali e la responsabile del servizio trasporti, che hanno seguito l’iter e individuato il mezzo più rispondente alle nostre necessità, e il Consiglio comunale, che ha reso possibile l’investimento. Questo scuolabus rappresenta l’inizio di un programma di progressivo rinnovamento del parco macchine dell’Amministrazione».

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa