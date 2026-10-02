A Montagnana val di Pesa torna l'Estemporanea dedicata a Fabrizio Borghini

L’arte torna protagonista tra le strade, i paesaggi e gli scorci di Montagnana val di Pesa con il 1° Concorso di Pittura Estemporanea – Omaggio al giornalista Fabrizio Borghini, iniziativa promossa dal Circolo Arci Montagnana val di Pesa con il patrocinio del Comune di Montespertoli in programma domenica 4 ottobre 2026.

L’evento rappresenta un’occasione per ricordare la figura di Fabrizio Borghini, giornalista e appassionato promotore della cultura e delle tradizioni locali, attraverso una manifestazione che unisce espressione artistica e valorizzazione del territorio.

La partecipazione è aperta ad artisti italiani e stranieri maggiorenni, che saranno chiamati a realizzare le proprie opere esclusivamente nel territorio di Montagnana durante la giornata del concorso.

Il tema sarà libero, lasciando ai partecipanti la possibilità di interpretare con la propria sensibilità paesaggi, persone, scorci e atmosfere. Le operazioni di timbratura delle tele si svolgeranno dalle 8.30 alle 10.30 presso la sede del Circolo Arci Montagnana val di Pesa, in Via Volterrana Nord 166.

Le opere dovranno essere riconsegnate entro le ore 17.00 per essere esposte e sottoposte alla valutazione della giuria composta da esperti del settore.

Previsti premi in natura per i primi tre classificati, assegnati alle opere ritenute più meritevoli dalla commissione giudicatrice.

"L’obiettivo dell’iniziativa – spiegano gli organizzatori – è quello di promuovere la cultura, la creatività e la conoscenza del territorio, offrendo agli artisti l’opportunità di raccontare Montagnana attraverso la pittura e mantenere vivo il ricordo di Fabrizio Borghini, figura che ha sempre sostenuto il valore delle realtà locali e delle espressioni culturali del nostro territorio".

Per i partecipanti e gli accompagnatori sarà inoltre disponibile la possibilità di cena su prenotazione presso il Circolo Arci Montagnana - Pizzeria I' Chiodo, trasformando la manifestazione in un momento di incontro e convivialità oltre che di confronto artistico.

Le iscrizioni prevedono una quota di partecipazione di 10 euro.

È gradita la preiscrizione tramite e-mail nei giorni precedenti l’evento, anche se sarà possibile iscriversi direttamente la mattina del concorso.

Una giornata che promette di coniugare arte, paesaggio e comunità nel cuore del Chianti, confermando il ruolo di Montagnana come luogo di incontro per cultura e creatività

Fonte: Circolo Arci Montagnana APS

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