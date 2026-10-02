Concessioni Balneari, Giani e Marras: "Chiediamo al Governo indicazioni precise e condivise"

dalla Regione Toscana
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"Rappresentanti degli operatori e Comuni chiedono certezze"

Indicazioni precise e condivise per tutte le Regioni sulla questione legata alle gare per le concessioni balneari. È la richiesta proveniente dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dall’assessore a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marras dopo un confronto che lo stesso assessore ha avuto con Comuni e associazioni di categoria. Due le criticità rilevate: il bando tipo emesso pochi giorni fa dal Mit e la valutazione della ‘scarsità della risorsa spiaggia’.

“Il Ministero aveva preannunciato che il bando tipo sarebbe stato inserito, come integrazione dell’ordine del giorno, nella Conferenza unificata del 1 ottobre – spiegano Giani e Marras –. Abbiamo apprezzato la scelta di non forzare i tempi, perché il confronto tra Governo e Regioni non si è ancora concluso. Auspichiamo che questo confronto possa essere completato nelle prossime settimane, seppure in tempi rapidi, e che siano integralmente accolti gli emendamenti proposti dai Comuni e condivisi da tutte le Regioni italiane”.

Intanto il tempo trascorre, senza che venga delineato un quadro di riferimento sufficientemente chiaro, con regole chiare e omogenee. Questa la prima preoccupazione emersa dall’incontro. “I rappresentanti degli operatori e dei Comuni chiedono certezze – proseguono presidente e assessore –. La scelta di un bando tipo privo di valore cogente, che si limiti a essere una circolare, rischia di non offrire uno strumento sufficientemente solido per affrontare le complessità che i Comuni hanno davanti nell'avviare e gestire le procedure. È una preoccupazione che deve trovare risposta nel confronto con il Governo”.

Altro nodo centrale, la valutazione della “scarsità della risorsa”, cioè della disponibilità di aree demaniali destinabili alle concessioni. Giani e Marras spiegano che “la Toscana, come le altre Regioni, ha già trasmesso al Tavolo tecnico nazionale i dati richiesti, ma non sono stati definiti criteri generali omogenei per tutto il Paese. Spetta al Governo dare queste indicazioni. A un anno dalle scadenze non si possono riversare sui Comuni ulteriori verifiche rispetto alla pianificazione già effettuata, con il rischio di paralizzare le procedure, vanificare il lavoro svolto e alimentare nuovi contenziosi”. Che poi aggiungono: “La pianificazione degli arenili deve garantire un corretto equilibrio tra le aree in concessione e le spiagge liberamente fruibili, assicurando il libero e gratuito accesso e transito verso la battigia, anche attraverso i varchi necessari. Le aree concedibili sono individuate nei piani di utilizzazione e negli strumenti urbanistici vigenti: occorre tutelare l’autonomia programmatoria dei Comuni e i piani già approvati, evitando che verifiche astratte e confronti tra territori diversi ne mettano in discussione le scelte”.

La Regione è intanto impegnata, insieme ai Comuni, a garantire un’impostazione omogenea delle procedure sul territorio regionale. “La concentrazione delle selezioni pubbliche nello stesso periodo rischia di creare situazioni molto difficili da gestire. Per questo lavoriamo con i Comuni per assicurare uniformità di comportamenti e il supporto necessario alle amministrazioni. Ogni Comune potrà personalizzare il proprio bando in base alle specificità del territorio, all’interno di condizioni omogenee a livello regionale. Il nostro impegno è accompagnare questo percorso, mentre chiediamo al Governo di dare finalmente indicazioni precise e condivise”.

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