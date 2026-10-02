Cultura a Fucecchio, una settimana di eventi per San Candido

In occasione di San Candido, patrono di Fucecchio, l'amministrazione comunale promuove una settimana all'insegna della cultura: dal 2 al 9 ottobre in programma una serie di appuntamenti gratuiti realizzati in collaborazione con Pro Loco, Fondazione Montanelli Bassi, Museo Civico e Diocesano e La Limonaia. Tra storia e attualità, spettacoli, musica e laboratori, ad aprire la settimana di San Candido sarà la cerimonia di conferimento del Leone Rampante a Linda Caponi e Papo#9 APS, in programma questa sera al teatro Pacini.

“Per festeggiare il nostro patrono abbiamo voluto restituire alla comunità una settimana di eventi culturali che possano coinvolgere tutte le fasce di età – spiega l'assessore alla cultura Alberto Cafaro -. Ci sarà spazio per l'attualità durante l'incontro con Marianna Aprile, promosso dalla Fondazione Montanelli Bassi, ma anche spazio alla storia locale durante la lezione di Alberto Malvolti. E poi ancora un pomeriggio dedicato ai più piccoli con i laboratori realizzati al museo, e una serata di musica e comicità in Limonaia per i giovani. Insomma, una settimana di festa per tutte e tutti, che sarà aperta questa sera dalla cerimonia di consegna del Leone Rampante, la massima onorificenza cittadina”.

Il programma della settimana

- Venerdì 2 ottobre ore 21:00 – Teatro Pacini, piazza Montanelli

Cerimonia di conferimento del Leone Rampante alla nuotatrice fucecchiese Linda Caponi e a Papo#9 Aps

- Sabato 3 ottobre ore 11:00 - Chiesa Collegiata, piazza Vittorio Veneto

Messa di San Candido alla presenza di Monsignor Giovanni Paccosi

- Sabato 3 ottobre ore 16:30 – Teatro Pacini, piazza Montanelli

Inaugurazione della Winter School in giornalismo internazionale e nuovi media con la giornalista e conduttrice Marianna Aprile

- Mercoledì 7 ottobre ore 21:15 – Museo Civico e Diocesano, piazza Vittorio Veneto

Lezione di Alberto Malvolti su "Il ponte di Sant'Allucio a Fucecchio"

- Giovedì 8 ottobre ore 16:30 – Museo Civico e Diocesano, piazza Vittorio Veneto

Laboratorio per bambini "Una città di luce - Fucecchio accoglie San Candido"

- Venerdì 9 ottobre ore 19:00 – La Limonaia, parco Corsini

Stand up comedy con Pippo Ricciardi, a seguire "Patetico night dj set"

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

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