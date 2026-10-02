Empoli Mezza Maratona, deviazioni e corse soppresse per At

Dalle 6 alle 14 di domenica 4 ottobre, a causa dei provvedimenti di viabilità legati alla “Empoli Mezza Maratona 2026”, alcune linee di autolinee toscane subiranno modifiche e alcune corse saranno sopresse. L’impatto sarà sulle linee 1, 3, 26, 48 e 49.
Ecco i provvedimenti.
Corse sopresse:
LINEA 1
- 07:35 da Empoli Autostazione per Ponte a Elsa e ritorno
- 08:08 da Empoli Autostazione per Zona Sportiva e ritorno
- 11:13 da Empoli Autostazione per Zona Sportiva e ritorno
- 11:35 da Empoli Autostazione per Ponte a Elsa e ritorno
- 13:43 da Empoli Autostazione per Zona Sportiva e ritorno
LINEA 3
- 12:15 da Empoli Autostazione per Avane e ritorno
LINEA 26
- 09:10 da Empoli Autostazione per Fucecchio
- 09:40 da Fucecchio per Empoli Autostazione
LINEA 48
- 08:30 da Empoli Autostazione per Montelupo Stazione
- 08:46 da Montelupo Stazione per Empoli Autostazione
- 10:30 da Empoli Autostazione per Montelupo Stazione
- 10:46 da Montelupo Stazione per Empoli Autostazione
- 12:30 da Empoli Autostazione per Montelupo parcheggio scambiatore
- 12:53 da Montelupo parcheggio scambiatore per Empoli Autostazione
Deviazione di percorso - Corse modificate:
LINEA 26
- 12:40 da Empoli Autostazione per Fucecchio: da Viale Palestro proseguire su Via undici febbraio, Via L. Cherubini, alla rotatoria a sinistra su Via Tosco Romagnola, alla rotatoria a destra su Via F. Petrarca (tutta), alla rotatoria prosegue su Lungarno D. Alighieri, poi percorso regolare - 13:25 da Fucecchio per Empoli Autostazione: corsa posticipata di 15’ con partenza alle 13:40 da Fucecchio
LINEA 48
- 13:30 da Empoli Autostazione per Montelupo Stazione: da Viale Palestro proseguire su Via undici febbraio, Via L. Cherubini, alla rotatoria a destra su Via Tosco Romagnola, poi percorso regolare
LINEA 49
- 08:05 da Lamporecchio per Empoli Autostazione: la corsa viene limitata su via P. Togliatti in località Sovigliana a Vinci (ultima fermata VNC876)
- 08:54 da Empoli Autostazione per Lamporecchio: la corsa parte dal capolinea provvisorio presso la fermata VNC877 su Via p. Togliatti in località
Sovigliana a Vinci
I servizi effettueranno a richiesta tutte le fermate esistenti sui percorsi in deviazione
Per ogni ulteriore informazione at – autolinee toscane invita le/i clienti a consultare il sito at-bus.it o la app at bus (at-bus.it/app ), oppure a chiamare il numero verde 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24).
Fonte: At - Ufficio Stampa
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