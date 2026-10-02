Empoli Mezza Maratona, deviazioni e corse soppresse per At

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Dalle 6 alle 14 di domenica 4 ottobre, a causa dei provvedimenti di viabilità legati alla “Empoli Mezza Maratona 2026”, alcune linee di autolinee toscane subiranno modifiche e alcune corse saranno sopresse. L’impatto sarà sulle linee 1, 3, 26, 48 e 49.

Ecco i provvedimenti.

Corse sopresse:

LINEA 1

- 07:35 da Empoli Autostazione per Ponte a Elsa e ritorno

- 08:08 da Empoli Autostazione per Zona Sportiva e ritorno

- 11:13 da Empoli Autostazione per Zona Sportiva e ritorno

- 11:35 da Empoli Autostazione per Ponte a Elsa e ritorno

- 13:43 da Empoli Autostazione per Zona Sportiva e ritorno

LINEA 3

- 12:15 da Empoli Autostazione per Avane e ritorno

LINEA 26

- 09:10 da Empoli Autostazione per Fucecchio

- 09:40 da Fucecchio per Empoli Autostazione

LINEA 48

- 08:30 da Empoli Autostazione per Montelupo Stazione

- 08:46 da Montelupo Stazione per Empoli Autostazione

- 10:30 da Empoli Autostazione per Montelupo Stazione

- 10:46 da Montelupo Stazione per Empoli Autostazione

- 12:30 da Empoli Autostazione per Montelupo parcheggio scambiatore

- 12:53 da Montelupo parcheggio scambiatore per Empoli Autostazione

Deviazione di percorso - Corse modificate:

LINEA 26

- 12:40 da Empoli Autostazione per Fucecchio: da Viale Palestro proseguire su Via undici febbraio, Via L. Cherubini, alla rotatoria a sinistra su Via Tosco Romagnola, alla rotatoria a destra su Via F. Petrarca (tutta), alla rotatoria prosegue su Lungarno D. Alighieri, poi percorso regolare - 13:25 da Fucecchio per Empoli Autostazione: corsa posticipata di 15’ con partenza alle 13:40 da Fucecchio

LINEA 48

- 13:30 da Empoli Autostazione per Montelupo Stazione: da Viale Palestro proseguire su Via undici febbraio, Via L. Cherubini, alla rotatoria a destra su Via Tosco Romagnola, poi percorso regolare

LINEA 49

- 08:05 da Lamporecchio per Empoli Autostazione: la corsa viene limitata su via P. Togliatti in località Sovigliana a Vinci (ultima fermata VNC876)

- 08:54 da Empoli Autostazione per Lamporecchio: la corsa parte dal capolinea provvisorio presso la fermata VNC877 su Via p. Togliatti in località

Sovigliana a Vinci

I servizi effettueranno a richiesta tutte le fermate esistenti sui percorsi in deviazione

Per ogni ulteriore informazione at – autolinee toscane invita le/i clienti a consultare il sito at-bus.it o la app at bus (at-bus.it/app ), oppure a chiamare il numero verde 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). 

Fonte: At - Ufficio Stampa

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