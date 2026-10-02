Farmacie di turno dal 2 ottobre al 9 ottobre

EMPOLI
da venerdì 2 ottobre dalle 20:00 a venerdì 9 ottobre alle 20:00
Farmacia Bizzarri - Piazza della Vittoria, 26 - tel. 0571-73949
Farmacie in appoggio:
sabato 3 ottobre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00
Farmacia Del Sole - Via Fratelli Cervi 88 Montelupo - tel. 0571-57506
CERRETO GUIDI
da venerdì 2 ottobre dalle 20:00 a venerdì 9 ottobre alle 20:00
Farmacia Cerreto Guidi - Via Vittorio Veneto, 5 - tel. 0571-55049
FUCECCHIO
da venerdì 2 ottobre dalle 20:00 a venerdì 9 ottobre alle 20:00
Farmacia del Galleno - Via Romana Lucchese 238/b (località Galleno) - tel. 0571 299916
Farmacie in appoggio:
sabato 3 e domenica 4 ottobre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00
Farmacia Lupi - Viale B.Buozzi 92 - tel. 0571 20173
MONTOPOLI IN VAL D’ARNO
da venerdì 2 ottobre dalle 20:00 a venerdì 9 ottobre alle 20:00
Farmacia Martini – via G. Matteotti, 119 (località San Romano) – tel 0571-459037 Fax 0571-450384
CASTELFIORENTINO
da venerdì 2 ottobre dalle 20:00 a venerdì 9 ottobre alle 20:00
Farmacia Venturi – P.zza John Fitzgerald Kennedy, 21/23 – tel. 0571-64117
Farmacie in appoggio:
sabato 3 e domenica 4 ottobre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00
Farmacie Riunite Certaldo 2 – P.zza Boccaccio, 18 Certaldo – tel. 0571-668197
MONTESPERTOLI
da venerdì 2 ottobre dalle 20:00 a venerdì 9 ottobre alle 20:00
Felia Farmacie – Via Romita, 101 (località San Quirico in Collina) – tel. 0571-670856
N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.
Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.
<< Indietro