Findomestic inaugura 'Giglio' a Firenze: nuova sede da 30mila metri quadrati e 1.300 postazioni

Findomestic, gruppo Bnp, ha inaugurato a Firenze "Giglio", il nuovo complesso destinato a riunire in un'unica sede le attività finora distribuite in quattro edifici cittadini, con 1.300 postazioni di lavoro.

La struttura si trova in viale Toscana, nel quartiere di Novoli, nell'area dell'ex stabilimento industriale Fiat, e si estende per circa 30mila metri quadrati, di cui 4mila destinati a spazi verdi attrezzati. Il complesso comprende 77 sale riunioni, un centro per la formazione con sei sale riconfigurabili e 70 posti, un auditorium da oltre 200 posti e uno spazio coworking suddiviso in tre aree, per complessivi 50 posti.

Il progetto è stato sviluppato dagli studi Mantero Associati e Progetto Cmr. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato, tra gli altri, il ceo di Findomestic Banca Marco Tarantola, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la sindaca di Firenze Sara Funaro e la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi.

"Giglio è la nuova casa di Findomestic a Firenze e rappresenta un investimento sul nostro futuro e, soprattutto, sulle persone", ha dichiarato Tarantola, sottolineando l'attenzione alla collaborazione, alla qualità della vita lavorativa e alla sostenibilità.

Per la sindaca Funaro, si tratta di "un grande cambiamento" che tiene conto della sostenibilità ambientale, dei servizi e del lavoro, oltre che della presenza di aree verdi. "E' un'ulteriore risposta di un'azienda che sceglie di insediarsi, di rimanere radicata nel nostro territorio e di svilupparsi sempre di più", ha aggiunto.

Giani ha invece evidenziato il ruolo assunto dall'area di San Donato nello sviluppo urbano di Firenze: "Ormai è diventato il vero centro direzionale della città". Secondo il presidente della Regione, la scelta di Findomestic di mantenere a Firenze la propria sede principale rappresenta "un orgoglio per la città e la Toscana".