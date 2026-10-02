Giustizia, inaugurato a Scandicci l’ufficio di prossimità

Avvicinare la giustizia ai cittadini, evitando gli spostamenti verso le cancellerie dei tribunali per le pratiche che non richiedono l’assistenza di un legale. È questo l’obiettivo dell’ufficio di prossimità inaugurato stamani a Scandicci. Il nuovo ufficio, ospitato presso il Palazzo comunale, al Punto Comune, in piazzale della Resistenza 1, è stato inaugurato questa mattina alla presenza dell’assessore regionale al lavoro e all'innovazione tecnologica Alberto Lenzi, della sindaca di Scandicci Claudia Sereni e del vicesindaco Yuna Kashi Zadeh.

Quello di Scandicci è il 31° ufficio di prossimità attivato in Toscana, nell’ambito del progetto nazionale promosso dal Ministero della Giustizia nell’ambito delle azioni finanziate dal Programma Operativo Complementare al PON - Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. L’obiettivo è avvicinare la giustizia ai cittadini, creando sul territorio punti di riferimento dove poter ricevere assistenza per le pratiche di volontaria giurisdizione che non richiedono l’intervento di un legale.

“Con l’apertura dell’ufficio di prossimità di Scandicci raggiungiamo un altro importante traguardo nel percorso che la Toscana ha intrapreso per avvicinare la giustizia ai cittadini – ha detto l’assessore regionale Alberto Lenzi -. Da oggi anche a Scandicci e nei territori vicini sarà possibile trovare un punto di riferimento per molte pratiche giudiziarie senza doversi necessariamente recare in tribunale. È un servizio concreto, gratuito e particolarmente importante per le persone più fragili, che possono trovare assistenza vicino a casa e un supporto per orientarsi in procedure spesso complesse”.

“La rete toscana degli Uffici di prossimità continua così a crescere e a consolidarsi. I numeri di questi anni ci dicono che abbiamo intercettato un bisogno reale: migliaia di cittadini hanno già utilizzato questi servizi, evitando spostamenti e trovando una risposta più semplice e accessibile. L’apertura di Scandicci conferma il valore di un modello fondato sulla collaborazione tra Regione, Comuni, tribunali e professionisti, che intendiamo continuare a sviluppare per rendere la giustizia sempre più vicina alle persone e ai territori”, ha concluso Lenzi.

"Ringrazio la Regione Toscana e tutti i soggetti che hanno lavorato alla realizzazione dell'ufficio", ha detto la sindaca Claudia Sereni. "Avere sul territorio un punto di riferimento in grado di offrire orientamento e supporto significa semplificare l’accesso ai servizi, soprattutto per chi può incontrare maggiori difficoltà nell’affrontare procedure amministrative e giudiziarie. Questa attivazione è un esempio di come la collaborazione tra istituzioni possa tradursi in servizi più accessibili e attenti alle esigenze della comunità". Per il vicensindaco Yuna Kashi Zadeh si tratta di "un servizio che rafforza il rapporto tra cittadini e istituzioni e che nasce dalla volontà di lavorare insieme per dare risposte più semplici, tempestive e vicine alle esigenze della comunità. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione e che renderanno possibile il suo funzionamento quotidiano".

Attraverso l’ufficio di prossimità i cittadini potranno inoltrare le pratiche per l’amministrazione di sostegno, ricevere consulenza e supporto sugli istituti di protezione giuridica, richiedere un’autorizzazione al giudice tutelare, anche per il rilascio di documenti validi per l’espatrio, e chiedere la nomina di un curatore speciale. Sarà inoltre possibile ricevere supporto nella predisposizione degli atti e della modulistica, effettuare depositi telematici presso gli uffici giudiziari e seguire l’iter delle pratiche.

La Regione Toscana sostiene il progetto anche attraverso la digitalizzazione delle pratiche, mettendo a disposizione degli Uffici di prossimità strumenti come il PdA – Cancelleria Telematica e il Redattore atti SLpct, che permettono agli operatori di effettuare i depositi online, seguire le pratiche e informare i cittadini sul loro andamento..

Fin qui, nell’ambito del progetto sono stati digitalizzati 36.300 fascicoli nei dieci Tribunali toscani. Sono 21.458 le telefonate informative ricevute finora dagli Uffici di prossimità toscani, mentre 9.598 sono stati gli utenti che si sono rivolti agli sportelli e 6.243 i depositi effettuati. Numeri che raccontano concretamente l’utilità di una rete che consente ai cittadini di trovare assistenza vicino al luogo in cui vivono, evitando, quando possibile, di recarsi direttamente in tribunale.

Fonte: Regione Toscana

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