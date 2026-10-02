"Il coraggio della pace", a Sesto Fiorentino quattro giorni di incontri su guerre, disarmo e nuovi equilibri

“Oltre le guerre – Il futuro nelle nostre mani” è il titolo della settima edizione de “Il coraggio della pace”, in programma da giovedì 1° a domenica 4 ottobre presso l’Unione Operaia Colonnata, piazza Rapisardi 6, Sesto Fiorentino. Una iniziativa organizzata da “Il coraggio della pace disarma”, col contributo di Cgil Toscana e Flai Cgil nazionale.

Quattro giorni di incontri, dibattiti e confronti dedicati alla pace e al disarmo, alla Palestina, alle guerre e ai nuovi equilibri internazionali, al ruolo delle Nazioni Unite e degli enti locali, alla redistribuzione della ricchezza e alla politica estera. Nel programma anche presentazioni di libri, momenti culturali e assemblee. Tutte le iniziative sono a ingresso libero e in diretta video sul canale YouTube Il coraggio della pace disarma, per informazioni ilcoraggiodellapacedisarmo@gmail.com.

IL PROGRAMMA di domani sabato 3 ottobre

Ore 9.30 – “Disarmare il capitale, redistribuire la ricchezza”. Con Alessandro Volpi, Pasquale Tridico, Loretta Napoleoni, Rossano Rossi

Ore 11.00 – “Oltre la guerra. Il futuro è nelle nostre mani?”. Con Nicola Fratoianni, Ilda Dominijanni. Modera Gabriele Morleo

Ore 15.00 – “Dall’era dell’oro nero ai conflitti globali: l’energia al centro dell’economia della vita”. Con Francesco Sylos Labini, Giuseppe Onufrio, Giuliano Garavini, Benedetta Scuderi

Ore 17.00 – “È possibile una nuova primavera?”. Con Giuseppe Conte, Jeffrey Sachs. Moderano Piero Bevilacqua e Francesco Sylos Labini. Seguirà firmacopie con Giuseppe Conte.

Ore 18.30 – “L’Italia nel mondo multipolare: strategie per una nuova politica estera”. Con Elena Basile, Goffredo Bettini, Anna Maria Romano, Roberto Scarpinato. Modera Sandro Fucito

Ore 21.00 – “Sbagliamoci!”. Microfono aperto per una informazione libera e indipendente. Conduce Francesca Fornario. Intervengono Elena Basile, Ginevra Bompiani, Fiammetta Cucurnia, Marc Innaro, Giuliano Marrucci, Raffaele Oriani, Moni Ovadia, Nico Piro, Fulvio Scaglione, Clara Statello, Vauro, Andrea Zhok.

Presentazione soccorso legale Disarma: Avv. Nicola Quatrano e Avv. Domenico Ciruzzi.

Domenica 4 ottobre

Assemblea mattutina Punto de Reunion. “Voteremo solo chi dice parole chiare su pace e disarmo”. Proposte dal mondo del dissenso. Con Maurizio Acerbo, Tina Balì di Flai Cgil nazionale, Franco Bartolomei, Piero Bevilacqua, Ginevra Bompiani, Matteo Bortolon, Maurizio Brotini di Ires Toscana, Luigi De Magistris, Stefano Fassina, Sandro Fucito, Alfonso Gianni, Claudio Grassi, Tommaso Juhasz, Giuliano Marrucci, Roberto Ongaro, Roberto Passini, Linda Santilli.

Fonte: Ufficio Stampa

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