La Circolare dei Castelli torna sui sentieri della storia: tre domeniche tra trekking, borghi e musei del Valdarno Inferiore

La storia del Valdarno Inferiore torna a camminare sui suoi sentieri con la nuova edizione autunnale de “La Circolare dei Castelli – sui sentieri della storia”, l’iniziativa organizzata da Valdarno Musei insieme ai Comuni di San Miniato, Montopoli in Val d’Arno, Castelfranco di Sotto, Santa Maria a Monte ed alla Diocesi di San Miniato. L’appuntamento torna l’11, il 18 e il 25 Ottobre con tre giornate dedicate alla scoperta del patrimonio storico, archeologico, architettonico e museale del territorio.

I percorsi saranno veri e propri itinerari di trekking accompagnati da una guida escursionistica, con approfondimenti storici nei musei, nei siti archeologici e nei centri storici. Un modo per conoscere il territorio attraverso il cammino, mettendo in relazione i luoghi della cultura con i paesaggi e le testimonianze storiche che li circondano.

La prima giornata, domenica 11 ottobre, sarà dedicata a San Miniato, con un percorso che partirà dall’area archeologica di San Genesio per raggiungere il centro storico, alla scoperta di monumenti, testimonianze e antiche vie. Domenica 18 ottobre sarà la volta di Santa Maria a Monte, con un itinerario al mattino da Montecalvoli a Santa Maria a Monte e, nel pomeriggio, con l’anello di Villa Mori. L’ultima giornata, domenica 25 ottobre, porterà i partecipanti a Montopoli in Val d’Arno, lungo il restaurato anello “Sottofossi”, fino al Museo e alla valle del Chiecina.

A completare l’esperienza sarà Valdarno Trails, una mappa interattiva del territorio che permette di esplorare i percorsi in autonomia e di personalizzare la propria esperienza alla scoperta del patrimonio storico, architettonico e museale del Valdarno.

“Con La Circolare dei Castelli continuiamo a valorizzare un patrimonio culturale che appartiene all’intero Valdarno e che trova nella collaborazione tra i Comuni e le realtà del territorio una delle sue principali ricchezze – dichiarano Il Sindaco di Santa Maria a Monte e gli Assessori alla Cultura dei Comuni coinvolti –. Attraverso questi percorsi vogliamo offrire, alla cittadinanza e a tutte le persone in visita, un’occasione per conoscere e vivere i nostri borghi, i musei e i paesaggi, riscoprendo i legami storici e culturali che uniscono le nostre comunità”.

Per i partecipanti sarà disponibile un servizio gratuito di bus navetta. La partecipazione alle iniziative è gratuita e la prenotazione è obbligatoria entro le ore 13 del venerdì precedente alla domenica scelta. Sono disponibili al massimo 25 posti per ciascun appuntamento e il pranzo è libero.

Il programma completo delle iniziative e le informazioni dettagliate sui percorsi sono disponibili sul sito www.valdarnomusei.it e sulla piattaforma www.valdarno-trails.it. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo circolarecastelli26@gmail.com oppure contattare il numero 340 3460859.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di San Miniato