Livorno, spray al peperoncino fuori da scuola: tre studenti lievemente intossicati

Tre giovanissimi sarebbero rimasti lievemente intossicati da uno spray al peperoncino, che sarebbe stato utilizzato questa mattina all'esterno di una scuola media di Livorno, prima dell'entrata in classe. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con ambulanze e automedica, ma fortunatamente non ci sarebbe stata nessuna grave conseguenza: uno dei tre studenti, tutti minorenni, è stato trasportato in ospedale a scopo precauzionale e poi dimesso.

Sull'episodio sono in corso approfondimenti: da chiarire la dinamica poiché sembra che nessuno dei ragazzi, che hanno iniziato a sentire bruciore agli occhi, abbia visto qualcuno utilizzare lo spray. Secondo quanto emerso la situazione è stata gestita subito dalla dirigenza scolastica, che ora starebbe svolgendo gli accertamenti sull'accaduto.

Notizie correlate