Massette Ambrogiana: il Demanio ha concluso il lavoro alla cinta muraria

Attualità Montelupo Fiorentino
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Sarà necessario un ulteriore intervento sul parapetto prima della riapertura

Il passaggio delle Massette è chiuso da diversi anni a causa delle criticità strutturali che interessavano il muro di cinta del complesso dell’Ambrogiana, sul quale era necessario un intervento da parte dell’Agenzia del Demanio, ente proprietario del bene.

L’intervento sulle parti in muratura che aveva reso necessaria la chiusura del tratto è stato completato; tuttavia, per poter riaprire il transito ai cittadini sarà necessario prima adeguare l’altezza del parapetto che costeggia il percorso.

Un intervento coordinato.
L’obiettivo è portare avanti i lavori sul parapetto in parallelo su due tratti distinti.
Il tratto demaniale lungo circa 180 metri corre sotto il muro dell'Ambrogiana, dove si è concluso il cantiere dei lavori sul muro e dove la competenza dell'adeguamento spetta all'Agenzia del Demanio.
Il tratto comunale, di circa 50 metri, si trova più avanti, in prossimità della discesa.
Su questa porzione interverrà direttamente il Comune di Montelupo Fiorentino, uniformando l'altezza del parapetto e la ringhiera a quella del tratto precedente.

Trattandosi di un'area tutelata dal vincolo culturale legato alla Villa Medicea dell’Ambrogiana, la progettazione dovrà essere autorizzata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Firenze.

L’Amministrazione continuerà l’ interlocuzione con il Demanio e comunicherà gli aggiornamenti relativi alla programmazione dei lavori sul parapetto a seguito dei quali potranno essere definiti anche i tempi per la riapertura.

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