Montelupo, vandali sfondano le vetrate dell'ex banca di Fibbiana: il sindaco scrive al Prefetto

Nuovo episodio di vandalismo nel territorio comunale di Montelupo Fiorentino, stavolta nella frazione di Fibbiana, dove ignoti avrebbero infranto le vetrate dell'ex banca in via Antonio Grieco. Sul fatto è intervenuta Elisabetta Villani, coordinatrice di Fratelli d'Italia a Montelupo Fiorentino chiedendo "più sicurezza" e "maggiori controlli sul territorio". Sulla stessa linea d'onda il comitato locale di Futuro Nazionale, che chiede "formale chiarezza sulle intenzioni di messa in sicurezza e riqualificazione dell'area interessata" all'amministrazione comunale. Quest'ultima, proprio in queste ore, ha annunciato di aver richiesto la convocazione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Sindaco Londi: "Importante mantenere alta l'attenzione"

In merito ai danneggiamenti il Comune parla di una serie di episodi "che si sono verificati, in un arco temporale ristretto, in alcune zone del territorio". Per questo, prosegue una nota, "il sindaco chiede la convocazione di uno specifico incontro del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dedicato alla situazione di Montelupo Fiorentino".

Il primo cittadino Simone Londi, attraverso una lettera indirizzata al Prefetto di Firenze, ha chiesto che gli episodi segnalati nelle ultime settimane vengano esaminati complessivamente insieme alle forze dell'ordine: "Ho ritenuto opportuno sottoporre la situazione all'attenzione del Prefetto - afferma il sindaco - affinché possa essere effettuata una valutazione complessiva, insieme alle forze dell’ordine, degli episodi segnalati nelle ultime settimane. È importante raccogliere le informazioni e affrontare la situazione nelle sedi istituzionali competenti, mantenendo alta l'attenzione sul territorio e dando risposte ai cittadini".

Elisabetta Villani (FdI): "Serve più sicurezza. L'amministrazione deve passare dalle parole ai fatti"

Fratelli d'Italia, in una nota della coordinatrice Elisabetta Villani, denuncia che una vetrata della ex banca in via Grieco "è stata sfondata, danneggiata, lasciando a terra un gran cumulo di vetri e un ampio varco causato dal violento impatto sembra con petardi e ben altro". L'episodio ha suscitato la reazione di Fratelli d Italia che esprime "ferma condanna per l'accaduto", soprattutto alla luce dei "frequenti comportamenti incivili che continuano a colpire il territorio dell' Empolese-Valdelsa", commenta Villani. Al momento non si conosce l'identità dei responsabili, ma secondo la coordinatrice si tratterebbe di una "baby gang".

Per il gruppo di opposizione "serve più sicurezza", e "non si può più parlare di ragazzate", ma di "veri atti di teppismo che danneggiano il patrimonio della nostra comunità e creano forte senso di insicurezza tra i cittadini". Rivolgendosi all'amministrazione comunale e chiedendo di "passare dalle parole ai fatti, con un cambio di passo immediato", Fratelli d'Italia propone "l'installazione di nuove telecamere in punti sensibili, maggiori controlli sul territorio, specialmente nelle ore notturne, più ascolto alle denunce social dei cittadini, e l'intervento con azioni educative per i ragazzi e le loro famiglie. Con sanzioni severe dove necessario".

Futuro Nazionale: "Serve un cambio di passo immediato, e interventi di prevenzione e sicurezza"

"Le recenti segnalazioni apparse sui canali social della comunità locale, in merito ai danneggiamenti e alle bravate messi in atto da un gruppo di giovanissimi ai danni dell’immobile comunale ormai in disuso, riaccendono i riflettori sul tema della sicurezza urbana, del decoro e dell’abbandono delle strutture pubbliche a Montelupo Fiorentino", dichiara il Comitato Futuro Nazionale Montelupo Fiorentino commentando la vicenda.

Il Comitato ha ritenuto "inaccettabile che edifici abbandonati al proprio destino diventino incustoditi e bersaglio facile di atti vandalici che minano la tranquillità e il decoro dei residenti della zona". Per Futuro Nazionale, occorre "interrogarsi sulle responsabilità amministrative legate alla mancanza di controllo e di prevenzione del territorio".

Secondo Paolo Milardi, referente del Comitato Futuro Futuro Nazionale Montelupo, non si tratterebbe di un episodio isolato: "È il sintomo di una gestione del territorio che necessita di un cambio di passo immediato. Occorre mettere in sicurezza e riqualificare gli immobili in disuso prima che si trasformino in zone franche del degrado. Chiediamo un rafforzamento dei controlli serali nelle aree più critiche e un’intensa opera di prevenzione che coinvolga le famiglie, la scuola e le istituzioni sociali del territorio per educare al rispetto della cosa pubblica".

A commentare la questione è stato anche Andrea Cuscito, responsabile provinciale di Futuro Nazionale: "La tutela della sicurezza dei cittadini e il contrasto al degrado urbano devono essere priorità assolute per ogni amministrazione. Non possiamo permettere che i nostri comuni assistano passivamente al proliferare di questi episodi. Continueremo a monitorare la situazione, sollecitando risposte concrete da parte degli organi competenti".

Futuro Nazionale chiede infine "formale chiarezza all'Amministrazione comunale sulle intenzioni di messa in sicurezza e riqualificazione dell'area interessata, affinché non si debbano attendere ulteriori ed episodi più gravi per intervenire".

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