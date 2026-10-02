Montespertoli, striscioni su via Moro: "Non è una tangenziale". Sindaco ai residenti: "Parliamone"

"Via Moro non è una tangenziale. Ridateci una strada residenziale". Questa la frase scritta a bomboletta su un grosso striscione, comparso nei giorni scorsi a Montespertoli lungo via Aldo Moro, una delle strade riguardate delle modifiche di viabilità avviate dal Comune nel mese di aprile, con la riqualificazione del centro storico.

In particolare via Roma e via Sonnino sono state pedonalizzate, mentre è stato istituito il senso unico in via Volterrana Nord, dalla SP4 fino all’incrocio con Via Bassi, Via Moro e Via Battisti, oltre a nuovi parcheggi e spazi per i pedoni, come evidenziava l'amministrazione in fase di lavori. Il nuovo assetto, oggetto anche di incontri pubblici, ha comportato che il traffico ad anello intorno al paese passasse dalla stessa via Moro e dunque non dalla Volterrana.

"In via Aldo Moro, che non è ne una tangenziale ne una via residenziale ma una via all'interno del nostro capoluogo, sono comparsi alcuni striscioni. Li ho visti, e ho letto con attenzione ciò che dicono" scrive il sindaco Alessio Mugnaini in un post sulla propria pagina Facebook, pubblicando la foto di uno degli striscioni. "Dietro quelle parole c'è la preoccupazione di chi in quella via vive ogni giorno e come Sindaco ho il dovere di ascoltarla. Ricordo che la nuova viabilità l'abbiamo avviata in primavera, ne abbiamo parlato in più occasioni e a aprile ci siamo incontrati con molti residenti in Sala del Consiglio. Proprio perché è una novità abbiamo concordato di tenere le valutazioni ancora aperte. Se qualcosa non funziona, si corregge come per esempio è da migliorare la segnaletica verticale con le varie indicazioni direzionali".

Per questo, dice Mugnaini, "faremo altre due cose: completeremo il monitoraggio di traffico e velocità in via Moro" e "scriverò direttamente ai residenti della via invitandoli a una riunione, alla lettera sarà allegata anche la relazione che i tecnici del comune hanno predisposto. Se poi è necessario ci ritroveremo sulla via per vederla insieme, non ci fa male parlare all'aperto. La sicurezza dei bambini e la tranquillità di chi abita in questo paese non sono in discussione: sono l'obiettivo di questo lavoro e anzi sono un fattore di sviluppo in questo progetto che ha portato ad avere più parcheggi per i residenti del Centro Storico e un'area pedonale sicura a disposizione di tutti".

Gli striscioni sono stati rimossi perché occupavano "pali e segnaletica stradale" prosegue il post. "Questo non cambia il fatto che le persone che li hanno esposti hanno diritto a una risposta e la avranno". Poche ore dopo il commento del sindaco e la rimozione, da quanto appreso sempre in via Moro sarebbero inoltre apparse frasi offensive nei confronti del primo cittadino.

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