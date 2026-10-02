Al Museo della Ceramica di Montelupo Fiorentino torna 'Tutti al Museo!'

Uno spazio tutto da vivere e da scoprire. “Tutti al Museo” torna con lo stesso abito che ha caratterizzato le precedenti edizioni, dando la possibilità ai partecipanti di scoprire in maniera diversa e alternativa la collezione del Museo della Ceramica.

Ogni appuntamento si apre alle 16:00 con una visita guidata alla collezione del Museo della Ceramica e prosegue, dalle 17:00, con un laboratorio di ceramica per bambini a tema, ispirato di volta in volta a una ricorrenza o a una stagione dell’anno.

"Il Museo della Ceramica custodisce una collezione di grande qualità e, attraverso iniziative come “Tutti al Museo”, vogliamo renderla sempre più accessibile e fruibile anche dalle famiglie, grazie a un’offerta che unisce le visite guidate e le attività laboratoriali a un costo contenuto -, spiega Aglaia Viviani, Assessora alla cultura, MMAB e sistema museale -. È importante avvicinare i bambini al patrimonio culturale fin da piccoli, offrendo loro occasioni per conoscere, sperimentare e sviluppare un rapporto diretto con l’arte e la ceramica. Questi appuntamenti rappresentano un’opportunità per vivere il museo in maniera partecipata, trasformando la visita in un’esperienza di scoperta, creatività ed educazione".

Le date e gli appuntamenti

Domenica 4 ottobre visita guidata (16:00–17:00, ingresso al Museo gratis per la prima domenica del mese) e laboratorio Ritratto d’artista(17:00–18:00), dedicato al ritratto contemporaneo: ogni bambino decorerà una piastrella con il proprio autoritratto. Quindi… non dimenticare di portare con te la fotocopia di una foto che vorresti rappresentare su ceramica!

Domenica 11 ottobre — Giornate del FAI d’Autunno e F@Mu (Famiglie al Museo): visita guidata (16:00–17:00, ingresso gratis per le Giornate del FAI) e laboratorio Vento d’autunno (17:00–18:00), con piccole sculture di modellazione ispirate ai colori e alle forme della stagione.

Domenica 25 ottobre — visita guidata (16:00–17:00) e laboratorio Halloween (17:00–18:00): i bambini modelleranno in argilla la propria zucca spaventosa.

Domenica 15 novembre — visita guidata (16:00–17:00) e laboratorio In attesa del Natale: diamo forma al decoro!(17:00–18:00), primo di due appuntamenti dedicati alle decorazioni natalizie fatte a mano.

Domenica 29 novembre — visita guidata (16:00–17:00) e laboratorio In attesa del Natale: decoriamo la nostra creazione (17:00–18:00): si dipingono le decorazioni realizzate nell’incontro precedente, oppure — per chi non avesse partecipato — una pallina di Natale da personalizzare.

Ogni laboratorio ha una durata di un’ora, con un massimo di 20 partecipanti.

Info e prenotazioni

Visita guidata: 10,00 € per adulti, 5,00 € per bambini (5-12 anni); gratuita per i bimbi che parteciperanno al laboratorio.

Laboratorio per bambini: 10,00 €

Tutti gli appuntamenti si tengono al Museo della Ceramica di Montelupo, Piazza Vittorio Veneto, 11.

La prenotazione è obbligatoria per la visita guidata e consigliata per il laboratorio. Per prenotare puoi inviare un mail a edummab@comune.montelupo-fiorentino.fi.it oppure chiamare lo 0571 917650

Al termine del laboratorio è possibile lasciare i lavoretti per la cottura, versando una cauzione di 5,00 € restituita al ritiro dell’oggetto (il Museo avviserà telefonicamente quando sarà pronto).

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

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