Ottobre è il mese della prevenzione orale e un controllo aiuta a proteggere la salute della bocca

Un adulto su due ha già perso almeno un dente naturale. È uno dei dati emersi dalla ricerca Mentadent condotta su 2.000 cittadini tra i 18 e i 75 anni, presentata il 30 settembre 2026 e riportata da Adnkronos e la Repubblica. Il dato riguarda il campione dell'indagine e richiama l'importanza della prevenzione a ogni età. Ottobre, da oltre 45 anni dedicato in Italia alla prevenzione dentale, offre l'occasione per fare il punto sulla salute della propria bocca.

La prevenzione comincia dalle abitudini quotidiane. L'Organizzazione mondiale della sanità raccomanda di spazzolare i denti due volte al giorno con un dentifricio al fluoro. Alla pulizia dei denti si affianca quella degli spazi interdentali: il professionista può indicare come utilizzare filo o scovolini e quale tecnica adottare in base alle esigenze individuali.

Un altro pilastro sono i controlli odontoiatrici. La frequenza delle visite e delle eventuali sedute di igiene professionale va concordata con il dentista in base alla situazione clinica e ai fattori di rischio. Anche alimentazione e stile di vita contano: limitare gli zuccheri e non fumare contribuisce a ridurre importanti rischi per la salute orale.

La visita riguarda anche le mucose della bocca. Come ricorda AIRC, una ferita che non guarisce o un gonfiore persistente, anche senza dolore, meritano una valutazione. Questi segnali possono avere cause diverse: il controllo serve a comprenderle e a stabilire se siano necessari approfondimenti, anche nell'ambito della diagnosi precoce dei tumori del cavo orale.

Durante ottobre 2026, lo Studio Dentistico Mascherini propone un check-up professionale del cavo orale, accompagnato da consigli personalizzati di igiene orale. L'appuntamento permette di parlare delle proprie abitudini, chiarire dubbi e conoscere lo stato di denti, gengive e tessuti della bocca. Eventuali esami, sedute di igiene professionale o trattamenti vengono valutati separatamente secondo necessità.

Il dottor Cosimo Mascherini, laureato con lode e specializzato con lode in Chirurgia Odontostomatologica presso l'Università di Firenze, coordina un team con competenze nelle diverse branche dell'odontoiatria. Nella sede di Montelupo, TC Cone Beam, scanner intraorale 3D e telecamera intraorale supportano il lavoro clinico quando indicati. L'ascolto e le spiegazioni comprensibili aiutano il paziente a conoscere la propria situazione e i possibili passi successivi.

Per i pazienti che hanno difficoltà a muoversi autonomamente, lo Studio dispone anche di un servizio di trasporto con un proprio mezzo attrezzato, con accompagnamento da casa e ritorno al termine dell'appuntamento. Informazioni e disponibilità del servizio possono essere richieste alla segreteria.

Per richiedere il check-up di ottobre è possibile consultare il sito dello Studio Dentistico Mascherini oppure contattare la segreteria al numero 0571 913418 o tramite WhatsApp al 339 434 2767. Compilando il modulo sul sito si viene ricontattati dalla segreteria per concordare giorno, orario e sede; l'invio non conferma automaticamente l'appuntamento. Per i dettagli sull'iniziativa e il modulo di richiesta visita, è disponibile la pagina del Mese della prevenzione orale.

Studio Dentistico Mascherini

https://cosimomascherini.com/

via Vito D'Ancona 1, Montelupo Fiorentino;

via Vecchia Pisana 254/d, Lastra a Signa.

Direttore sanitario: dott. Cosimo Mascherini, iscritto all'Albo degli Odontoiatri di Firenze n. 1482.