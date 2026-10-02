Sarà un ottobre ricco di appuntamenti a Certaldo, con un calendario che propone iniziative dedicate alla cultura, alla tradizione, allo sport, alla socialità e all'intrattenimento, coinvolgendo il centro storico, Certaldo Alto e altri spazi della città.

Tra gli appuntamenti principali del mese torna Boccaccesca, in programma dall'8 all'11 ottobre a Certaldo Alto, uno degli eventi più attesi dell'autunno certaldese, dedicato alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e del territorio.

Il primo fine settimana di ottobre sarà particolarmente ricco. Il 3 ottobre sono in programma il Convegno intorno a Boccaccio, alla Casa Boccaccio, e le letture per bambini alla Limonaia di Certaldo Alto, insieme al mercatino in programma tra via II Giugno e piazza Boccaccio.

Sempre nel fine settimana del 3 e 4 ottobre, i Macelli public space ospiteranno Tattoo in Town, mentre alla Sala Mostre di via II Giugno sarà visitabile una mostra di pittura.

Domenica 4 ottobre spazio alla Caccia ai Tesori Arancioni, iniziativa del Touring Club Italiano che porterà i partecipanti alla scoperta di Certaldo Alto attraverso un percorso dedicato alla conoscenza del territorio.

Il calendario proseguirà con appuntamenti sportivi e culturali. L'11 ottobre è in programma la Corsa campestre nell'area verde della pista comunale di atletica, mentre il 17 ottobre torneranno le letture per bambini alla Limonaia di Certaldo Alto.

Il 18 ottobre sarà dedicato agli appassionati di arte con “Acquerelli en plein air”, iniziativa rivolta agli acquarellisti e ambientata a Certaldo Alto, mentre dal 18 al 19 ottobre è previsto il Mercatino d'autunno.

Tra gli appuntamenti del mese anche le iniziative dedicate all'VIII centenario della morte di San Francesco, in programma al Chiostro degli Agostiniani di Certaldo Alto.

A chiudere il calendario, il 31 ottobre, sarà l'Halloween Party ai Macelli public space, dedicato al pubblico più giovane e alle famiglie.

Un mese, dunque, con proposte diverse per età e interessi, che attraversano cultura, arte, tradizione, sport e intrattenimento e offrono numerose occasioni per vivere Certaldo e i suoi luoghi.

Il calendario completo degli eventi è curato dalla Pro Loco di Certaldo, in collaborazione con Visit Certaldo e il Comune di Certaldo, e raccoglie le iniziative promosse dalle associazioni e dalle realtà del territorio. Date, orari e modalità di partecipazione sono disponibili sui canali di comunicazione degli organizzatori e potranno essere aggiornati nel corso del mese.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa