PD San Miniato, rinnovato l’esecutivo e avviata conferenza sulla verifica di metà mandato dell’Amministrazione

Si è svolta mercoledì 23 settembre l’assemblea dell’Unione Comunale del Partito Democratico di San Miniato, che ha rappresentato un importante momento di confronto e di rilancio dell’attività politica e organizzativa del partito sul territorio.

Nel corso dell’assemblea, la segretaria dell’Unione Comunale, Tamara Santini, ha delineato le principali direttrici di lavoro del PD sanminiatese, a partire dalla prospettiva delle elezioni politiche del 2027 e dalla necessità di proseguire nel solco della linea nazionale del Partito Democratico guidato da Elly Schlein.

«Il Partito Democratico deve continuare a lavorare con determinazione alla costruzione di un’alternativa credibile per il Paese. In vista del 2027 dobbiamo essere capaci di tenere insieme le forze che vogliono costruire un progetto comune, con l’obiettivo di una coalizione testardamente unitaria e di un confronto serio sui contenuti e sulla leadership», dichiara la segretaria Tamara Santini.

Un altro punto centrale dell’assemblea è stato il rilancio del tesseramento, considerato uno strumento fondamentale per rafforzare la partecipazione e il rapporto tra il partito e la comunità. L’obiettivo indicato è quello di intensificare il lavoro nei prossimi mesi, auspicando di poter raggiungere gli obiettivi del tesseramento prima della scadenza naturale del 31 dicembre.

Inoltre, la segretaria ha proceduto alla nomina del nuovo esecutivo dell’Unione Comunale, con una composizione che vede una significativa presenza di donne e giovani e che intende rappresentare un rinnovamento delle responsabilità e delle competenze all’interno del partito.

Il nuovo esecutivo è così composto:

Tamara Santini, segretaria dell’Unione Comunale;

Elisa Montanelli, organizzazione;

Vanna Profeti, cultura e iniziative politiche;

Mattia Ceccarelli, comunicazione e social;

Aurelio Cupelli, rapporti con l’esterno e il terzo settore;

Matilde Malattino, politiche giovanili;

Sara Balducci, pari opportunità.

Completano la squadra, per funzione, Vincenzo Mastroianni, tesoriere, e Franca Torre, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale.

Nel corso dell’assemblea sono state inoltre elette all’unanimità Elisa Montanelli, come presidente dell’Assemblea dell’Unione Comunale, e Alice Testi, come vicepresidente.

La nuova composizione vuole essere un segnale concreto di rinnovamento e di apertura, con l’obiettivo di costruire una comunità politica sempre più partecipata, capace di valorizzare competenze ed esperienze diverse e, allo stesso tempo, di dare spazio alle nuove generazioni.

Tra i passaggi più importanti approvati dall’assemblea vi è anche la decisione di organizzare una conferenza programmatica di metà mandato insieme all’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Simone Giglioli.

L’obiettivo sarà fare il punto sugli impegni assunti all’inizio del mandato, verificare lo stato di attuazione dei principali punti programmatici e individuare le priorità sulle quali concentrare il lavoro nella seconda parte della legislatura.

Il documento, approvato dall’assemblea all’unanimità, prevede che la conferenza venga articolata in più giornate, dedicate ai principali temi dell’azione amministrativa, e che si svolga entro la fine dell’anno.

«La conferenza programmatica sarà un momento importante per guardare al lavoro fatto fin qui, verificare gli impegni presi e soprattutto capire quali devono essere le priorità della seconda parte del mandato. Vogliamo farlo insieme all’Amministrazione, con serietà e spirito costruttivo, perché il nostro compito è contribuire a dare ai cittadini risposte concrete», dichiara Santini.

L’assemblea ha registrato una partecipazione significativa, confermando la volontà di una comunità politica che vuole tornare a essere sempre più presente e aperta.

Infine, la segretaria sottolinea che si tratta di un passaggio importante, ma soltanto dell’inizio di un percorso che vedrà il Partito Democratico impegnato in un lavoro condiviso, con una comunità aperta, partecipata e capace di ascoltare, con l’obiettivo di riportare il partito al centro della vita della comunità.

Fonte: PD San Miniato

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