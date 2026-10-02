Verso il Programma regionale di sviluppo, Giani convoca il tavolo di concertazione

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha riunito nel pomeriggio il tavolo di concertazione cui hanno partecipato le categorie economiche, i sindacati e i direttori dei settori della Regione coinvolti in vista del percorso che culminerà nell’approvazione del Programma regionale di sviluppo. Presente anche l’assessore al lavoro Alberto Lenzi.

“L’obiettivo – ha spiegato Giani – è quello di rilanciare i 5 punti che avevo posto: reindustrializzazione, utilizzo dei Fondi europei, supporto della Regione attraverso Fidi Toscana e le realtà bancarie, formazione professionale e sviluppo dei distretti industriali. Aggiungo un sesto punto: l'agricoltura. Queste tematiche verranno affrontate attraverso dei tavoli di lavoro per ricevere proposte volte a implementare il piano, che nei prossimi quattro anni caratterizzerà l'azione della Regione”.

Per quanto riguarda le tempistiche del PRS il presidente ha spigato di voler presentare un primo documento informativo alla Giunta, per poi arrivare all’approvazione definitiva entro i primi mesi del 2027.

“Sarà una sorta di bussola per quanto riguarda l’economia regionale - ha detto sempre Giani – dove verranno concentrati tutti gli interventi per la valorizzazione del nostro territorio, specie col venir meno delle risorse del PNRR, che ci hanno fortemente impegnati nella programmazione durante gli anni passati”.

Fonte: Regione Toscana