Riapre la biblioteca di via De Amicis: spazi rinnovati e nuovi servizi per la comunità

Un luogo rinnovato, più accogliente e funzionale, pensato per tutte le generazioni. È la nuova Biblioteca di San Miniato Basso, già Pinocchio, che venerdì 16 ottobre, alle ore 17, sarà ufficialmente riconsegnata alla comunità con una cerimonia alla presenza dell’Amministrazione comunale e dei rappresentanti delle istituzioni regionali.

Dal 19 ottobre la biblioteca sarà aperta al pubblico, con i nuovi spazi a disposizione di tutti coloro che vorranno vivere questo luogo dedicato alla lettura, alla cultura e all’incontro.

Il progetto ha interessato gli spazi sotto il profilo strutturale, gli arredi e l’organizzazione degli ambienti, con l’obiettivo di creare un luogo capace di accogliere attività e pubblici diversi. Sono state realizzate quattro sale completamente arredate ex novo. Particolare attenzione è stata riservata ai più piccoli, con spazi morbidi e a misura di bambino, pensati per rendere la biblioteca un ambiente accogliente e stimolante e favorire l’avvicinamento alla lettura.

L’intervento complessivo ha comportato un investimento di quasi 700mila euro, di cui circa 150mila sono stati dedicati agli arredi.

La biblioteca sarà inoltre intitolata a Carlo Collodi, una scelta dal forte valore simbolico per San Miniato Basso e legata alla figura del celebre burattino e al mondo creato da Collodi. Un legame con la storia e l’identità del territorio che assume ulteriore significato nell’ambito delle celebrazioni per il bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, conosciuto con lo pseudonimo di Collodi.

“Questo risultato è frutto di un lavoro che ha coinvolto tutta la struttura comunale – sottolineano il sindaco Simone Giglioli e l’assessore alla Cultura Matteo Squicciarini –. Abbiamo voluto realizzare una biblioteca moderna, accogliente e capace di rispondere alle esigenze di bambini, famiglie, studenti e cittadini. L’intitolazione a Carlo Collodi rafforza inoltre il legame speciale tra San Miniato Basso e una figura che appartiene profondamente alla storia e all’identità del nostro territorio”.

L’inaugurazione del 16 ottobre sarà anche un momento di festa per la comunità. La cerimonia sarà infatti accompagnata dalla celebrazione dei 35 anni dell’Accademia Musicale di San Miniato Basso, che eseguirà alcuni brani sotto la direzione di Sabatino Verde. Al termine della cerimonia sarà offerto un rinfresco, curato dalla mensa comunale e servito dai ragazzi e dalle ragazze della ASD GAM.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa