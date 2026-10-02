Rifiuti abbandonati a Isola: tre persone sorprese in flagranza dalla Polizia Locale

Ancora una volta la Polizia Locale di Bientina e Buti interviene con successo contro l’abbandono illecito dei rifiuti sul territorio. Stavolta gli agenti hanno sorpreso in flagranza di reato tre persone mentre stavano abbandonando rifiuti in località Isola. Sul posto sono stati rinvenuti cinque grossi sacchi neri, un materasso, materiali inerti provenienti da demolizione e altri rifiuti di origine domestica.

L’intervento tempestivo della Polizia Locale ha permesso di individuare e deferire all’Autorità Giudiziaria le tre persone. Per il reato contestato, sono previste pesanti sanzioni economiche. Inoltre, essendo stato utilizzato un veicolo a motore per l’abbandono dei rifiuti, per il conducente si prospetta anche la sospensione della patente, come previsto dalle recenti modifiche al Testo Unico Ambientale. I responsabili dovranno anche farsi carico dei costi di bonifica.

L’intervento si inserisce nell’attività di controllo svolta dalla Polizia Locale di Bientina e Buti per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e tutelare il territorio e il decoro urbano: un’attività costante che ha portato anche in questa occasione all’individuazione dei responsabili.

"Tra le numerose attività della Polizia Locale - dichiara Andrea Trovarelli, Comandante della Polizia Locale di Bientina e Buti - il controllo del territorio per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti rappresenta una priorità quotidiana. È un lavoro costante, spesso silenzioso e non sempre semplice, che richiede attenzione e continuità. Episodi come questo dimostrano che il monitoraggio del territorio produce risultati concreti. Perché prendersi cura degli spazi pubblici significa, prima di tutto, prendersi cura della comunità che li vive".

"Abbandonare rifiuti nel nostro territorio non è solo un reato - aggiunge il Sindaco di Bientina Dario Carmassi - è una mancanza di rispetto verso i luoghi che viviamo ogni giorno e verso l’intera comunità. Ringrazio gli agenti della Polizia Locale di Bientina e Buti per l’ottimo lavoro svolto. Questo intervento, così come altri casi in cui è stato possibile risalire ai responsabili grazie alle indagini, dimostra che attenzione e controlli possono fare la differenza. Il territorio non è uno spazio anonimo: è il luogo che condividiamo, e averne cura è una responsabilità di tutti".

"L’episodio di abbandono illecito di rifiuti recentemente accertato in località Isola - dice Desiré Niccoli, Assessora all’Ambiente del Comune di Bientina - rappresenta un atto grave, in aperto contrasto con i principi di civiltà, rispetto del bene comune e tutela dell’ambiente che guidano la nostra comunità. A nome dell’Amministrazione comunico il sentito ringraziamento al Comando di Polizia Locale di Bientina e Buti. L’operazione, culminata con l’individuazione in flagranza dei responsabili, testimonia la costante presenza, la professionalità e l'efficacia dell'azione di vigilanza condotta sul territorio".

Fonte: Comune di Bientina - Ufficio Stampa

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