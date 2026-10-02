Salute del cervello: l’Ausl Toscana centro aderisce all’(H) Open Weekend

In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, che si celebra il 10 ottobre, l’Azienda Usl Toscana centro aderisce alla prima edizione dell’(H) Open Weekend sulla salute del cervello, promosso da Fondazione Onda ETS dall’8 all’11 ottobre. L’iniziativa, che attraverso una visione più integrata della salute del cervello rappresenta un’evoluzione del tradizionale (H) Open Day sulla salute mentale, coinvolge oltre 120 ospedali del network Bollino Rosa e strutture impegnate nella tutela della salute mentale, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione, favorire la diagnosi precoce e diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza della salute del cervello.

Il presidio ospedaliero Santa Maria Annunziata, con il contributo della SOSD Psicologia Ospedaliera, partecipa all’iniziativa offrendo alla cittadinanza colloqui psicologici informativi gratuiti, con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza sull’importanza della prevenzione e della tutela della salute mentale. Gli incontri si svolgeranno giovedì 8 e venerdì 9 ottobre, dalle ore 10.00 alle 12.00, presso la struttura sanitaria.

L’accesso sarà possibile esclusivamente su prenotazione, inviando un’e-mail all’indirizzo psicologiaclinica.firenzesudest@uslcentro.toscana.it.

L’(H) Open Weekend si inserisce nell’impegno dell’Azienda sanitaria per promuovere la cultura della prevenzione e avvicinare i cittadini ai servizi di salute, offrendo occasioni di ascolto, informazione e orientamento. La salute del cervello, infatti, comprende il benessere psicologico e quello neurologico e richiede attenzione lungo tutto l’arco della vita.

Per conoscere tutti gli altri servizi disponibili negli ospedali aderenti, è possibile consultare il motore di ricerca di Fondazione Onda ETS, all’indirizzo https://iniziative.fondazioneonda.it/ricerca. Selezionando la regione e la provincia di interesse, si possono individuare le strutture partecipanti, le prestazioni offerte e le relative modalità di accesso

Fonte: Ausl Toscana Centro