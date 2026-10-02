Samminiatello, al via la messa in sicurezza dell’area ex Giusti 

È iniziato a Samminiatello il percorso di messa in sicurezza dell’area ex Giusti, interessata dal cedimento strutturale di una porzione di un edificio pericolante.

La situazione era stata segnalata lo scorso 10 settembre, quando i Vigili del Fuoco erano intervenuti nell’area a seguito del cedimento di un muro dell’edificio.

A seguito del sopralluogo e del verbale redatto dai Vigili del Fuoco, l’Amministrazione comunale ha attivato le procedure necessarie per la messa in sicurezza, notificando alla proprietà gli obblighi e gli interventi di propria competenza.

Le opere sono infatti a carico del proprietario dell’immobile, che ha incaricato i tecnici e le ditte necessarie per procedere alla messa in sicurezza della struttura.

Tra gli interventi previsti rientra innanzitutto la rimozione della copertura dell’edificio, operazione programmata anche in considerazione delle condizioni meteorologiche e della necessità di prevenire ulteriori situazioni di rischio.

Successivamente si procederà alla demolizione e alla messa in sicurezza della porzione di edificio pericolante, sulla base delle indicazioni tecniche predisposte dal professionista incaricato dalla proprietà.

Parallelamente, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con la proprietà, ha attivato un piano straordinario di derattizzazione che interessa anche la strada pubblica che costeggia il fabbricato. L’area è stata inoltre sottoposta a un costante monitoraggio.

L’intervento rappresenta un primo passaggio verso una prospettiva più ampia di recupero dell’area. La messa in sicurezza costituisce infatti un passaggio preliminare rispetto alla possibile bonifica dell’area ex Giusti, il cui futuro utilizzo è già individuato negli strumenti urbanistici comunali.

Il Piano Operativo Comunale prevede infatti, nell’area, la realizzazione di un parcheggio a servizio della frazione di Samminiatello.

«La vicenda, per quanto determinata da un’emergenza, segna un passaggio importante per l’abitato di Samminiatello. L’intervento si sta svolgendo in tempi rapidi anche grazie a una convergenza fra vari soggetti; la demolizione, infatti, avverrà con la supervisione ed in accordo con RFI, data la vicinanza alla ferrovia. Desidero ringraziare il privato per la celerità e la precisione con la quale ha operato a seguito di nostra ordinanza.», afferma il sindaco di Montelupo, Simone Londi.

L’Amministrazione comunale continuerà a seguire l’evoluzione degli interventi, mantenendo alta l’attenzione sugli aspetti di sicurezza e sul rapporto con la proprietà privata al fine di tutelare la sicurezza e la salute pubblica della frazione.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

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