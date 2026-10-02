Teatro popolare d'arte, due appuntamenti a Firenze e Genova

Due appuntamenti in pochi giorni portano il Teatro popolare d’arte e il lavoro sul teatro in carcere che Gianfranco Pedullà ha costruito in una vita intera, davanti a un pubblico di cittadini e di giovani. Sono i primi passaggi importanti dopo la scomparsa del regista, morto il 20 agosto scorso a 69 anni.

“Portare fuori dall’isola questo progetto è una grande impresa, richiede uno sforzo congiunto tra la nostra compagnia, gli istituti penitenziari e le rispettive direzioni. Non è mai scontato riuscire a portare queste esperienze fuori e poterle raccontare al mondo. Adesso come non mai sentiamo il bisogno di raccontare la storia del Teatro del Mare, l’opera di Gianfranco e come stiamo sviluppando le nuove progettualità di cui presto vi parleremo. Ringraziamo il Teatro dell’Ortica per averci invitato, realtà a cui ci sentiamo affini per la cura artistica e l’impegno culturale e sociale che mette nelle programmazioni. Un grazie sincero anche all'ITT Marco Polo, che ci aprono le porte della scuola e ci permettono di incontrare i ragazzi e le ragazze di School for Future: è con i giovani che questo lavoro trova il suo senso più autentico” Dichiara Chiara Migliorini.

Genova, sabato 3 ottobre – Teatro dell'Arca, Casa Circondariale di Marassi

Nell'ambito della seconda edizione di Teatri dell'Esistenza, la rassegna di teatro sociale curata dal Teatro dell'Ortica (26 settembre – 28 novembre) e dedicata ad Anna Solaro, va in scena La città invisibile. Lo spettacolo, con la regia di Gianfranco Pedullà, è interpretato dagli attori detenuti della Casa di Reclusione dell'Isola di Gorgona, in una drammaturgia poetica ispirata a Italo Calvino. La rassegna si muove nei luoghi di margine della città, come l'ex ospedale psichiatrico di Quarto e l'istituto penitenziario di Marassi, per rigenerare legami e restituire centralità alle comunità. Ingresso gratuito, con prenotazione tramite il sito del Teatro dell'Ortica (www.teatrortica.it).

Firenze, martedì 6 ottobre – ITT Marco Polo (Via di San Bartolo a Cintoia 19A)

Il 6 ottobre si apre la sesta edizione di School for Future (6-9 ottobre), festival di arte e cittadinanza a cura di Murmuris e ITT Marco Polo, pensato con gli studenti e aperto a tutta la città. Il Teatro popolare d'arte partecipa con un pomeriggio e una serata:

ore 16.00, restituzione del laboratorio Attraversamenti umani, a cura di Chiara Migliorini, con le classi 2M e 3E: due performance, Ci guardano tutti e Accorgimenti, nate dal progetto che abita l'Isola di Gorgona;

ore 18.00 – 19.00, estratti degli spettacoli Iliade (Compagnia di Sollicciano, drammaturgia di Cesar Brie, regia di Elisa Taddei, con Marco Franci e Dragan Ioan e i ragazzi e le ragazze della 3D) e La città invisibile (drammaturgia di Chiara Migliorini, musiche di Francesco Giorgi, regia di Gianfranco Pedullà, con alcuni attori del Teatro del Mare dell'istituto penitenziario di Gorgona Isola);

ore 21.00, incontro Libertà e partecipazione, serata dedicata a Gianfranco Pedullà, con due protagoniste del teatro in carcere: Elisa Taddei, di Krill Teatro e regista della Compagnia di Sollicciano, e Chiara Migliorini, responsabile del progetto teatro-carcere di Gorgona. Sarà presente la famiglia di Pedullà.

Tutti gli eventi sono gratuiti, con prenotazione su Eventbrite; in caso di pioggia si svolgono all'interno dell'ITT Marco Polo. Info: schoolforfuture@ittmarcopolo.edu.it, tel. 329 9160071.

Fonte: Ufficio Stampa