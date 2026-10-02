'Tesori Svelati' al Convento di San Francesco a San Miniato

Un patrimonio rimasto a lungo custodito negli spazi del Convento di San Francesco torna alla luce e si apre alla comunità. Domenica 4 ottobre, a partire dalle ore 16.30, il Convento dei Frati Minori di San Miniato ospiterà “Tesori Svelati – Argenti e parati della sacrestia del Convento di San Francesco a San Miniato”, iniziativa organizzata nell’ambito delle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, 1226-2026

Un appuntamento che unisce arte, storia, spiritualità e memoria, offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere una parte preziosa del patrimonio conservato nel complesso francescano di San Miniato, luogo che da secoli rappresenta un punto di riferimento religioso e culturale per il territorio.

Al centro della mostra saranno argenti, tessuti, parati e arredi liturgici di pregevole manifattura fiorentina e toscana, testimonianze di una storia secolare fatta di devozione, committenza artistica e cura del patrimonio. Particolare rilievo assumono i reliquiari legati direttamente alla memoria di San Francesco, nei quali sono custoditi frammenti del saio, del cingolo e delle ceneri del Santo d’Assisi.

L’esposizione nasce con l’obiettivo di rendere accessibili alla cittadinanza opere e manufatti che raccontano non soltanto la storia del Convento, ma anche il profondo rapporto che nel corso dei secoli ha unito San Miniato alla presenza francescana. Un percorso nel quale il valore storico-artistico degli oggetti dialoga con la loro originaria funzione religiosa e con la devozione che li ha preservati nel tempo.

IL PROGRAMMA

La giornata prenderà il via alle ore 16.30 con la presentazione della mostra e i saluti istituzionali. Interverranno Maria Grazia Tampieri, funzionaria della Soprintendenza ABAP di Pisa e Livorno e coordinatrice della tutela monumentale del territorio di San Miniato, e Claudio Casini, storico dell’arte e già funzionario della Soprintendenza ABAP per le province di Lucca e Massa Carrara.

Alle ore 18.00 sarà celebrata la Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Giovanni Paccosi, Vescovo di San Miniato. Nel corso della celebrazione si terrà la tradizionale accensione della lampada votiva da parte del sindaco di San Miniato, Simone Giglioli.

A seguire, la giornata proseguirà con un momento di convivialità e un buffet nella suggestiva cornice del Chiostro dei Padri.

UN PERCORSO DIFFUSO NEL COMPLESSO FRANCESCANO

“Tesori Svelati” sarà accompagnata da ulteriori occasioni di visita all’interno del Convento. Nell’Ex Frantoio sarà possibile accedere al Museo per Francesco, nel nome di Tropei, Giulio Greco e Dilvo Lotti, spazio nel quale arte e spiritualità francescana si incontrano attraverso differenti linguaggi e sensibilità artistiche.

Nella Chiesa sarà invece visitabile l’esposizione dedicata alla vita di San Francesco, realizzata dai pittori dell’UCAI – Unione Cattolica Artisti Italiani di San Miniato, con opere ispirate al celebre ciclo francescano della Basilica Superiore di Assisi.

L’iniziativa del 4 ottobre vuole così trasformare il Convento in un percorso unitario tra memoria, bellezza e spiritualità, restituendo alla comunità un patrimonio che attraversa i secoli e facendo dell’ottavo centenario francescano un’occasione non soltanto celebrativa, ma anche di conoscenza, valorizzazione e condivisione.

L’appuntamento è domenica 4 ottobre 2026, dalle ore 16.30, presso il Convento di San Francesco, Piazza San Francesco 1, San Miniato