Tesserino 'non professionisti', a Empoli la procedura è digitale

È stata digitalizzata la procedura per richiedere il rilascio del tesserino di non professionista (ex hobbista) previsto dalla LRT 62/2018 “Codice del Commercio”. Parliamo degli 'operatori non professionali del commercio, senza titolo abilitativo o autorizzazione, che vendono o barattano in modo saltuario od occasionale merci da loro stessi prodotte di modico valore (prezzo unitario massimo di 100,00 euro e valore complessivo non superiore a 1.000 euro)'.

Non serve più recarsi presso gli uffici del Comune di Empoli per richiedere il tesserino per non professionista; da oggi la domanda è presentata in modalità telematica, con accesso sicuro tramite SPID o CIE o CNS, tramite modulo predisposto online e raggiungibile al seguente link https://servizi.comune.empoli.fi.it/lang/it/servizi/domanda-per-il-rilascio-del-tesserino-di-non-professionista/access

Dal 1° dicembre 2026 la procedura digitale sarà l’unica modalità per la presentazione delle domande di rilascio del tesserino di non professionista.

Da oggi fino al 30 novembre 2026 saranno comunque ritenute valide sia le richieste presentate cartacee (complete) e consegnate all’URP sia quelle presentate online.

Il nuovo sistema telematico guiderà il richiedente nella compilazione corretta della domanda, potranno essere richieste e inviate eventuali integrazioni entrando nella propria istanza e pertanto si invitano i soggetti interessati a utilizzare fin da subito il nuovo sistema online.

La documentazione da allegare alla domanda rimane la stessa già prevista finora e dovrà essere inserita all’interno della procedura in formato pdf/a.

Fino al 30 ottobre 2026 si può ricevere assistenza gratuita per l’accesso online al servizio al Punto Digitale Facile attivo presso l’URP di via Giuseppe Del Papa aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 previo appuntamento. L’appuntamento può essere prenotato nei giorni di martedì – giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 telefonando al numero 3348343218 o inviando una richiesta all’indirizzo email pdf@edu.coraimpresasociale.it .

Si ricorda che il tesserino ha validità di 1 anno e consente la partecipazione ad un massimo di 10 mercatini ed è rinnovabile alla sua scadenza.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa