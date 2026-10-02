Vespa, a Castelfiorentino il campionato regionale di Gimkana

Vespa, che passione. Il Campionato regionale di Gimkana non poteva che far tappa a Castelfiorentino, dove la mitica “due ruote”, simbolo di libertà per intere generazioni, è stata riscoperta ormai da diversi anni da numerosi appassionati, i quali hanno dato vita anche a Castelffiorentino ad un “Vespa Club” che conta ben 200 iscritti.

E così domenica 4 ottobre, nel piazzale di via Newton (zona industriale di Malacoda), si svolgerà la 4° tappa, valida per il campionato regionale toscano di Gimkana, in cui saranno messe a dura prova le abilità di guida dei circa 30 partecipanti attesi per questa iniziativa.

Il ritrovo è alle 8.30 (piazzale via Newton) dove saranno aperte le iscrizioni e servita la colazione. Alle 9.30 un briefing di gara e alle 10.00 sarà dato il “via” alle prove. Al termine della gara è previsto il pranzo.

Naturalmente, oltre a poter ammirare le evoluzioni dei vespisti, ci sarà modo per il pubblico di poter spaziare tra i vari modelli che si sono alternati nel corso dei decenni e hanno accompagnato i momenti più spensierati di diverse generazioni.

“Ci fa piacere ospitare nel nostro territorio questa competizione – sottolinea l’Assessore al Turismo e Eventi, Franco Spina – che non mancherà di suscitare curiosità e stupore nel seguire le varie prove dei partecipanti. Colgo l’occasione per ringraziare il presidente del Vespa Club castellano, Alessandro Dimasi, che insieme a tutto il direttivo dell’associazione ha profuso un notevole impegno organizzativo per realizzare questo evento che porta una ventata di allegria a Castelfiorentino”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

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