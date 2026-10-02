Vinci, approvato il bando 'Idee in bottega' per il rilancio del commercio nel centro storico

125.000 euro pronti per sostenere il commercio nel Capoluogo. È ‘Idee in bottega’, il bando approvato dalla giunta Vanni con la quale verranno sostenute le attività commerciali e artigianali che decidono di ammodernarsi o aprire nel centro storico di Vinci.

Lo stabilisce la delibera accolta dagli assessori vinciani nella seduta di martedì 22 settembre 2026, con la quale si destina un fondo perduto ripartito in tre misure specifiche, due destinate alle attività già esistenti, una destinata a quelle che hanno intenzione di aprire: 80.000 euro saranno disponibili a chi decide di sostituire insegne, decori, infissi, vetrine o arredi esterni; 30.000 pronti per la sostituzione di dehors strettamente pertinenti all’attività esercitata; 15.000 euro da assegnare per favorire l’apertura nel centro storico di nuove attività commerciali o artigianali.

“Con il progetto Idee in bottega mettiamo a disposizione risorse importanti per sostenere concretamente il commercio e l’artigianato nel centro storico di Vinci, valorizzandone la funzione di servizio e di accoglienza turistica – spiega Daniele Vanni, sindaco di Vinci.

Vogliamo aiutare le attività già presenti a migliorarsi e allo stesso tempo incentivare nuove aperture.

È un investimento sulla vitalità del nostro centro storico, sulla qualità degli spazi e sulla capacità di Vinci di essere attrattiva per chi vive il territorio, per i visitatori e per chi vuole fare impresa. Un sostegno concreto che, insieme agli altri progetti di valorizzazione del centro storico, permetterà di renderlo sempre più curato, accogliente e vivo, rafforzando il ruolo delle attività commerciali e artigianali come elemento fondamentale dell’identità e dell’economia della nostra comunità”.

“Idee in bottega è un progetto che nasce per sostenere concretamente il commercio e l’artigianato del centro storico di Vinci mettendo a disposizione risorse per sostenere progetti di miglioramento delle attività esistenti e incentivare nuove aperture - dichiara Daniela Fioravanti, vicesindaca e assessore con delega allo sviluppo economico e alle attività produttive.

Il commercio ha un ruolo strategico in chiave di accoglienza turistica ed il bando ha l’obiettivo di valorizzare questo aspetto.

Un progetto che insieme a tutti gli altri progetti di valorizzazione del centro storico ha l’obiettivo di rendere il borgo più curato, accogliente e capace di offrire servizi.

La rete commerciale ha un ruolo strategico non solo in chiave turistica ricettiva, ma anche per chi vive quotidianamente il territorio. Con questo intervento vogliamo valorizzare il commercio, lavorando in sinergia con la rete commerciale, sostenendo progetti di miglioramento delle attività esistenti e incentivando aperture di nuove attività’ con l’obiettivo rendere il nostro centro storico sempre più accogliente, attrattivo e capace di offrire maggiori servizi”.

Il dettaglio delle misure

Gli 80.000 e i 30.000 euro, indicate nella delibera come Misura A1 e A2, andranno alle attività già esistenti. La Misura A1 (80.000 euro) verrà ripartita a chi ne fa richiesta per l’80% a fronte di un costo massimo sostenuto di 3.000 euro; la Misura A2 (30.000 euro) verrà redistribuita per l’80% a fronte di una spesa massima di 10.000 euro.

La Misura B viene invece destinata a chi ha intenzione di avviare una nuova attività commerciale nel centro storico: consta di un fondo di 15.000 euro e verrà ripartita per il 50% a fronte di una spesa di 7.500 euro.

I beneficiari del bando Idee in bottega 2026

A beneficiare del bando Idee in bottega 2026 saranno pubblici esercizi con preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianali di produzione di beni alimentari con apertura al pubblico, attività artigianali di servizi alla persona con apertura al pubblico, commercio al dettaglio in esercizio di vicinato.

L’amministrazione comunale ha approntato anche un manuale dove vengono definite le linee guida, a beneficio di quanti fossero interessati a partecipare al bando, al fine di intercettare nel modo più pertinente i finanziamenti.

Ci sarà anche modo di conoscere meglio il progetto in un incontro programmato alla Casa del Popolo di Vinci, giovedì 8 ottobre alle 14.30, quando ‘Idee in bottega’ verrà presentato dal sindaco.

Il termine per la presentazione della domande è fissato per le 13 di venerdì 8 gennaio 2027.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa