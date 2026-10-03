Al via la campagna Nastro Rosa contro il tumore al seno: a Firenze incontri sulla prevenzione

Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno: il cancro alla mammella colpisce una donna su 8 in Italia, con circa 55.000 nuovi casi all'anno. Ma con una diagnosi precoce la sopravvivenza a 5 anni supera il 90%.

E' sulla prevenzione che punta Lilt for Women, l’iniziativa della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori che, in occasione della Campagna internazionale Nastro Rosa, ricorda a tutte le donne l’importanza di informarsi, assumere stili di vita sani e fare controlli.

Nella sede Lilt Firenze in viale Giannotti 23 ci sarà l'iniziativa “Un senologo per te”: verranno fatti incontri gratuiti durante tutto il mese di ottobre grazie alla disponibilità dei senologi volontari dott. Alessandro Filomena e dott. Andrea Herd Smith, da anni vicini a Lilt Firenze (per prenotare 055 576939).

La campagna verrà inaugurata ufficialmente il 7 ottobre alle 12 in piazza della Repubblica, alla presenza di Alexander Peirano, presidente Lilt Firenze e dell'assessore al Sociale Nicola Paulesu. Nell’unità mobile di Lilt sarà operativo il senologo dottor Filomena.

La sera, come da tradizione, la Fontana del Nettuno in piazza della Signoria e le Porte Storiche si illumineranno di rosa, colore simbolo della prevenzione, grazie alla collaborazione e alla disponibilità del Comune di Firenze e di Firenze Smart.

La Campagna 2026 vede inoltre la collaborazione con l’Università di Firenze, a testimonianza dell’impegno congiunto tra istituzioni, mondo accademico e associazioni per rafforzare la cultura della prevenzione e la diffusione della conoscenza scientifica, e con l'outlet The Mall Firenze nella giornata del 10 ottobre.

“Lilt Firenze dedica alle donne un momento di ascolto e confronto con un senologo, per parlare della propria salute, di rischio genetico, chiarire dubbi e, quando necessario, individuare eventuali approfondimenti. Perché la prevenzione comincia anche da una domanda e sappiamo che la prevenzione è l'arma migliore che abbiamo contro il tumore al seno” afferma Alexander Peirano, presidente Lilt Firenze.

Testimonial del Nastro Rosa è anche quest'anno la runner e giornalista sportiva Rocìo Rodriguez.

“Per prendersi cura della propria salute è importante essere informati, sapere quali sono gli stili corretti di vita da seguire, i controlli da fare e i professionisti a cui rivolgersi, i segnali a cui prestare attenzione. In questo caso arrivare prima fa la differenza” afferma Rodriguez.

Fonte: Lilt Firenze - Ufficio Stampa