Livorno, Maria Petrini Pistone soffia cento candeline

Compie cento anni Maria Petrini, nata a Savona il 3 ottobre 1926 ma livornese d’adozione.

Diplomatasi alla scuola magistrale dell’Istituto Sacro Cuore di via Cecconi (allora via Roma), giovanissima vince il concorso per l’insegnamento alle scuole elementari in terre d’Abruzzo, regione natale del padre, cominciando proprio lì i primi anni di attività che le consentiranno di formarsi come maestra. Ed è proprio in Abruzzo che conoscerà il suo futuro marito, il ragionier Raffaele Pistone, che presto condurrà in Toscana, a Livorno, dove nel 1958 si sposerà. Ha insegnato in diversi plessi scolastici, prima in provincia poi in città, fino a quando è approdata alle scuole Fattori diventando per tutto il quartiere Stazione “la Maestra”.

Maria ha tre figli: Francesco, e cioè l’ing. Pistone che per conto del Genio Civile regionale (da qualche mese in pensione) ha guidato la realizzazione a Livorno delle grandi opere del Post-alluvione, e poi Paolo ed Emanuela.

Nonna Maria dopo la pensione si è molto dedicata anche ai nipoti Federica, Francesca, Alessandro e Francesco, accompagnandoli negli studi e nella formazione; adesso professionisti e studenti universitari, trovano sempre nella nonna un punto di riferimento certo. Oggi Maria festeggia con tutta la numerosa famiglia, raccogliendo gli auguri e l’affetto di tutte le persone che le vogliono bene.

Il sindaco Luca Salvetti le ha fatto recapitare un omaggio floreale con gli auguri della città.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa

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