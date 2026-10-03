Cento alla maturità, Santa Croce premia due giovani studenti

Sono due i giovani santacrocesi che agli esami di maturità di giugno e luglio scorsi si sono distinti raggiungendo la massima votazione di cento centesimi. Il sindaco di Santa Croce sull'Arno Roberto Giannoni e l'assessore alla scuola Valentina Fanella li hanno voluti premiare questa mattina nella sala del consiglio comunale, consegnandogli un piccolo riconoscimento simbolico per gli eccellenti risultati scolastici.

Giacomo Ossani si è diplomato al Liceo scientifico Ulisse Dini di Pisa, seguendo il corso ordinario, quello del vecchio liceo scientifico, mentre Niccolò Aliberti ha chiuso il suo ciclo di studi secondari con 100/centesimi e la lode all'istituto alberghiero di Montecatini Ferdinando Martini specializzandosi nell'indirizzo enogastronomico, quello da cui escono i futuri chef.

Due ragazzi cresciuti a Santa Croce e che hanno dato dimostrazione di essere capaci di raggiungere livelli eccellenti nel percorso di studi.

Giacomo Ossani ora è a già nuovamente impegnato negli studi, questa volta del percorso universitario a Bologna, dove è stato ammesso dopo un esame di selezione alla facoltà di biologia, il suo sogno è mettere in atto quello che studierà, andando a occuparsi della conservazione degli ecosistemi.

Niccolò Aliberti invece dopo la brillante prova di maturità, ha deciso di prendersi un anno per fare esperienza nelle cucine dei ristoranti dove già sta lavorando. Però per il prossimo anno sta pensando di iscriversi all'università in un corso di laurea inerente il settore nutrizionale o comunque enogastronomico. Il sogno sarebbe poter frequentare la scuola di formazione dei presidi Slow Food in Piemonte, dove i futuri cuochi vengono formati anche dal punto di vista del management economico di una struttura ricettiva.

“Avervi qui stamani mi fa piacere, - dice il sindaco Giannoni - perché siete due ragazzi che hanno dimostrato, oltre alla vostra intelligenza, di essere persone che si impegnano in ciò che fanno. Siete un esempio per tutti i vostri coetanei. Lo dico sempre ai ragazzi giovani, impegnatevi in ciò che fate e cercate di raggiungere livelli eccellenti nello studio, perché una persona che ha studiato con profitto e serietà, indipendentemente dal lavoro che andrà a fare, sarà sempre un individuo con una potenzialità maggiore. Lo studio è un allenamento per l'intelligenza, oltre che una preparazione per una professione. Chi raggiunge buoni risultati nella scuola mette già una favorevole ipoteca anche sul proprio futuro lavorativo. I vostri risultati inoltre sono anche un motivo di orgoglio per la nostra comunità e per tutta Santa Croce, voi siete stati eccellenti nei voti di maturità, al pari di altri concittadini che si sono distinti in vari settori, nello sport, nel lavoro, nella cultura”.

L'assessore alla scuola Valentina Fanella invece ha detto: “Premiare oggi i nostri centisti in Comune significa riconoscere pubblicamente l’impegno, il talento e la costanza di questi giovani. Il risultato che hanno raggiunto non è frutto del caso, ma di studio serio, sacrificio e disciplina, sostenuti dalle loro famiglie e dai docenti che li hanno accompagnati in questo percorso. Come amministrazione crediamo che la scuola debba valorizzare il merito e la responsabilità personale: è un messaggio chiaro a tutti gli studenti, quello che l’impegno viene visto e premiato. Questi ragazzi dimostrano che, quando si uniscono serietà nello studio, educazione al rispetto delle regole e sostegno delle istituzioni scolastiche, si possono raggiungere traguardi importanti. A loro va il nostro grazie e l’augurio che questo risultato sia solo l’inizio di un cammino di crescita, in cui possano mettere le proprie competenze al servizio della società”.