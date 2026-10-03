Controlli dei carabinieri a Lucca, un arresto e cinque denunce

Controlli intensificati sul territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Lucca, impegnati nei giorni scorsi in una serie di servizi di prevenzione e contrasto dei reati, sia nel centro cittadino sia nelle zone periferiche. Le attività hanno portato a un arresto e a cinque denunce in stato di libertà.

Il caso più rilevante riguarda una 34enne, arrestata con l’ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di un controllo effettuato presso la sua abitazione, i militari avrebbero trovato sostanza stupefacente e materiale ritenuto compatibile con il confezionamento. Al termine degli accertamenti, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari.

Un altro intervento ha riguardato un 47enne, denunciato in stato di libertà per le ipotesi di usurpazione di titoli, truffa e minaccia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo si sarebbe falsamente qualificato come maresciallo dell'arma nel corso di una controversia legata al pagamento di alcune riparazioni effettuate sulla propria automobile. Nei confronti di un artigiano locale avrebbe inoltre tenuto, secondo l'accusa, comportamenti intimidatori, facendo indebitamente leva sulla falsa qualifica professionale.

Sul fronte dei furti, sono stati denunciati un 51enne e un 29enne, ritenuti coinvolti, secondo l'ipotesi investigativa, in un furto aggravato in concorso. Le indagini erano state avviate dopo l'ammanco di alcuni beni, avvenuto lo scorso agosto all'interno di un esercizio della grande distribuzione.

Un'altra denuncia riguarda un 33enne, accusato delle ipotesi di lesioni personali stradali e omissione di soccorso. L'uomo sarebbe stato individuato come il presunto responsabile di un incidente stradale dopo il quale si sarebbe allontanato senza fermarsi a prestare l'assistenza necessaria all'altro conducente. Quest'ultimo avrebbe riportato lesioni giudicate guaribili in dieci giorni.

I carabinieri hanno inoltre denunciato un 42enne per le ipotesi di ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Gli accertamenti hanno riguardato l'utilizzo non autorizzato di una carta di credito che era stata precedentemente sottratta.

Infine, un 64enne è stato denunciato per le ipotesi di minaccia e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. L'uomo sarebbe stato coinvolto in un diverbio tra privati nato per futili motivi e, durante la discussione, avrebbe mostrato un coltello. L'arma è stata successivamente sequestrata dai militari.

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