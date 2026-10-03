Drammatico incidente nel Pistoiese, muore un 22enne

Tragico incidente nella notte tra venerdì e sabato 3 ottobre a Ponte Stella, frazione del comune di Serravalle Pistoiese. A perdere la vita è stato Fabio Capecchi, 22 anni, residente a Pistoia.

Il giovane stava rientrando a casa dopo aver trascorso la serata con alcuni amici. Intorno all’una, mentre percorreva viale Rinascita, avrebbe perso il controllo della moto, finendo a terra.

Sul posto sono intervenute un’automedica e un’ambulanza della Misericordia di Casalguidi e Cantagrillo. Il giovane è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo di Pistoia. Nonostante i tentativi di rianimazione, è morto poco dopo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto, e i vigili del fuoco.

Fabio Capecchi viveva allo Sperone, frazione alle porte di Pistoia, insieme ai genitori e alla sorella maggiore. Alle ultime elezioni era stato candidato con la lista civica Amo Pistoia-Forza Italia, a sostegno del centrodestra.