Ferì arrestato che fuggiva dall'ospedale, agente interdetto per 4 mesi

Quattro mesi di interdizione dal servizio per l’agente della Polizia Penitenziaria che, lo scorso 16 agosto, sparò tre colpi di pistola ferendo un 22enne di origini marocchine all’interno della 'camera calda' dell’ospedale di Prato.
La misura è stata disposta dal gip di Prato su richiesta della Procura, che contesta al poliziotto il reato di falso. Secondo il giudice, alla base dell’interdizione c’è il rischio di reiterazione di “analoghi comportamenti criminosi”, considerando che le presunte condotte di falso sarebbero avvenute nell’immediatezza di un grave episodio di servizio.
Nell’ordinanza, il gip sottolinea inoltre che tali condotte “appaiono funzionali a fornire una rappresentazione alterata dei fatti”, ritenuta idonea a giustificare successivamente l’uso dell’arma e a rappresentare circostanze favorevoli all’indagato.
Per la stessa vicenda, l’agente è indagato anche per tentato omicidio.
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