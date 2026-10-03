Fucecchio consegna il Leone Rampante a Linda Caponi e Papo#9 Aps

Una serata di emozioni, orgoglio e partecipazione ha accompagnato ieri sera, venerdì 2 ottobre, al Teatro Nuovo Cinema Teatro Pacini, la cerimonia di conferimento del Leone Rampante 2026, il massimo riconoscimento della Città di Fucecchio, nato nel 2004 da un'idea dell'allora assessore alla cultura Riccardo Cardellicchio.

A ricevere l'onorificenza sono stati Linda Caponi e Papo#9 APS, due realtà diverse ma accomunate dalla capacità di rappresentare, attraverso il proprio impegno, i valori e l'identità della comunità fucecchiese. Linda Caponi ha ricevuto il Leone Rampante per gli straordinari risultati raggiunti nel nuoto, che l'hanno portata ai vertici dello sport italiano e internazionale, culminati con la conquista del bronzo europeo nella 10 km in acque libere a Parigi 2026. Un riconoscimento accolto con grande orgoglio ed emozione dalla nuotatrice classe 1998, protagonista di un percorso sportivo fatto di sacrificio, passione e determinazione: “Fucecchio e la sua piscina - ha detto l'atleta del centro sportivo dell'Arma dei Carabinieri - per me sono casa e famiglia. Ero orgogliosa di esser stata candidata a questo premio, lo sono ancora di più di averlo ricevuto: spero di esser un esempio per i giovani e per quello che lo sport e i suoi valori rappresentano".

Grande emozione anche per Papo#9 APS, premiata per aver saputo trasformare il ricordo di Filippo Papini in un progetto capace di unire sport, amicizia e inclusione. In pochi anni l'associazione è diventata un importante punto di riferimento per tanti giovani del territorio, portando avanti un messaggio di comunità e condivisione che ieri sera è stato idealmente abbracciato dall'intera città. Nell'occasione Daniele Bertini - vicepresidente di Papo#9 - ha letto una lettera scritta da Stefania Bertini, madre di Filippo e moglie di Gianluca, nella quale si ringrazia l'amministrazione per l'onorificenza e tutta la comunità di Fucecchio per il sostegno e l'affetto ricevuti dinanzi a due lutti così prematuri e dolorosi, consentendole di continuare a portare avanti il progetto Papo#9 insieme a tutto lo staff.

Soddisfazione anche da parte della sindaca Donnini e dell'assessore Cafaro, per una sera nelle nelle vesti di conduttori d'eccezione: “Il Leone Rampante – hanno sottolineato Donnini e Cafaro – è un riconoscimento che valorizza lo sforzo dei singoli fucecchiesi che si sono affermati nei campi della cultura e delle arti, della scienza, del sociale, dello sport e dell'imprenditoria, portando in alto il nome della nostra città. L'impegno dei nostri Leoni Rampanti è parte di uno sforzo collettivo che parte dalle famiglie ma che trova terreno fertile grazie a una comunità che garantisce tante opportunità a chi scegliere di vivere e crescere qui. Premiare queste eccellenze significa quindi riconoscere anche il valore di una comunità capace di sostenere, accompagnare e valorizzare i talenti che nascono e crescono sul nostro territorio”.

A rendere ancora più speciale la serata sono state le esibizioni dei ragazzi e delle ragazze del Danza Beat Studio, la scuola di Anna Donati, in arte “Anna Beat”, anche lei insignita in passato del Leone Rampante. La cerimonia del Leone Rampante ha così aperto ufficialmente la settimana delle celebrazioni dedicate a San Candido, patrono della città, in un appuntamento che ha unito sport, solidarietà, giovani, cultura e senso di appartenenza alla comunità.

Linda Caponi e Papo#9 Aps si vanno a inserire nell'albo dei premiati con:

l'indirizzo moda dell'istituto superiore “Arturo Checchi”, la Pubblica Assistenza e il Gruppo Agesci (2025)

il Gruppo Donatori di Sangue Fratres di Fucecchio (2024)

la ballerina Anna Donati e l'imprenditore Emilio Sabatini (2023)

il pilota Lorenzo Bernini e il pianista Pierpaolo Buggiani (2022)

gli imprenditori Ivo Mancini e Marianna Rosati (2021)

l'Ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio e l'allenatore di calcio Massimiliano Alvini (2020)

la Cooperativa sociale agricola Sinergic@ per il progetto "Ortolani Coraggiosi" (2019)

Mons. Andrea Pio Cristiani (2018)

il campione del mondo di tiro a volo Stefano Narducci e Isakha Nokho (2017)

il dj Federico Scavo (2016)

il giornalista e scrittore Riccardo Cardellicchio e il campione di pallavolo Simone Buti (2015)

la Cooperativa di consumo di Fucecchio e il maestro Mario Catastini (2014)

il presidente della Fondazione Montanelli Bassi Alberto Malvolti e l'imprenditore Alessandro Nieri (2013)

l'imprenditore Stefano Nesi e l'editore Aldemaro Toni (2012);

il Corpo Musicale “A. Mariotti – La Primula” (2011)

l’imprenditore Norico Soldaini (2010)

il medico Paolo Aglietti e il maestro Fabio Bagnoli (2009)

l'atleta Alessandro Lambruschini e il manager Giovanni Moriani (2008)

il pubblicitario Giovanni Settesoldi e il musicista Riccardo Donati (2007)

il presidente nazionale Fratres Luigi Cardini e l'imprenditrice Alessandra Lucci (2006)

Mons. Idilio Lazzeri ed il ciclista Andrea Tafi (2005)

i ricercatori Fulvio Gini e Giuseppe Catastini (2004)

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

Notizie correlate