Fuga di gas a Piombino, evacuate circa 40 persone

Fuga di gas in centro a Piombino, nelle abitazioni delle Casette Minime, dove circa 40 persone sono state evacuate in via precauzionale. L'area è stata isolata e sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia municipale, la Protezione Civile e i tecnici di Toscana Energia. A riferire dell'intervento è stato il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari, sui suoi profili social.

L'intervento è scattato intorno alle 15. Dopo l'arrivo dei vigili del fuoco e dei tecnici di Toscana Energia, gli accessi alla zona sono stati immediatamente chiusi da via Grosseto, via Gori e dalle scale di via Pietri. Dopo circa un'ora di verifiche, i tecnici hanno circoscritto la fuga. Secondo quanto riferito dal primo cittadino sui social, si tratterebbe di una "fuoriuscita di lieve entità".

I residenti, inizialmente evacuati per precauzione e accolti al palazzetto dello sport, possono ora rientrare nelle proprie abitazioni. Nella struttura, come riferito dal sindaco, la Protezione Civile ha provveduto alla distribuzione di acqua e beni di prima necessità.

Il sindaco Ferrari fa sapere che i tecnici "continueranno a lavorare sul posto per individuare con precisione la causa della perdita".

"Ringrazio la Polizia Locale, la Protezione Civile, Toscana Energia e tutti gli operatori intervenuti per la tempestività e il lavoro svolto a tutela della sicurezza dei cittadini", conclude il primo cittadino.

(foto da Fb, Francesco Ferrari)

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