Fuga di gas a Piombino, evacuate circa 40 persone

Cronaca Piombino
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto da Fb, Francesco Ferrari)

L'intervento alle Casette Minime. La fuga, di lieve entità, è stata circoscritta. Continuano le verifiche dei tecnici

Fuga di gas in centro a Piombino, nelle abitazioni delle Casette Minime, dove circa 40 persone sono state evacuate in via precauzionale. L'area è stata isolata e sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia municipale, la Protezione Civile e i tecnici di Toscana Energia. A riferire dell'intervento è stato il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari, sui suoi profili social.

L'intervento è scattato intorno alle 15. Dopo l'arrivo dei vigili del fuoco e dei tecnici di Toscana Energia, gli accessi alla zona sono stati immediatamente chiusi da via Grosseto, via Gori e dalle scale di via Pietri. Dopo circa un'ora di verifiche, i tecnici hanno circoscritto la fuga. Secondo quanto riferito dal primo cittadino sui social, si tratterebbe di una "fuoriuscita di lieve entità".

I residenti, inizialmente evacuati per precauzione e accolti al palazzetto dello sport, possono ora rientrare nelle proprie abitazioni. Nella struttura, come riferito dal sindaco, la Protezione Civile ha provveduto alla distribuzione di acqua e beni di prima necessità.

Il sindaco Ferrari fa sapere che i tecnici "continueranno a lavorare sul posto per individuare con precisione la causa della perdita".

"Ringrazio la Polizia Locale, la Protezione Civile, Toscana Energia e tutti gli operatori intervenuti per la tempestività e il lavoro svolto a tutela della sicurezza dei cittadini", conclude il primo cittadino.

(foto da Fb, Francesco Ferrari)

Notizie correlate

Piombino
Cronaca
19 Settembre 2026

Cadavere recuperato in mare tra Piombino e San Vincenzo

Un cadavere è stato recuperato in mare al largo della costa fra Piombino (Livorno) e San Vincenzo nel tardo pomeriggio di oggi. È stato un diportista a segnalare la presenza [...]

Piombino
Cronaca
13 Settembre 2026

Sorpreso di notte in un laboratorio di ristorazione: arrestato per tentato furto a Piombino

È stato arrestato in flagranza per tentato furto un 40enne sorpreso durante la notte all'interno di un laboratorio di un'attività di ristorazione a Piombino, in provincia di Livorno. L'intervento è [...]

Grosseto
Cronaca
10 Settembre 2026

Un caso di West Nile a Grosseto, ben 22 di Dengue in tutta la Toscana

In Toscana a Marina di Grosseto si segnala un caso di infezione da virus West Nile, invece sono ventidue quelli di Dengue registrati in tutta la Regione in un'area nel [...]



Tutte le notizie di Piombino

<< Indietro

torna a inizio pagina