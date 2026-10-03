Sospetta fuga di gas a Piombino, evacuate circa 40 persone

Cronaca Piombino
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L'intervento alle Casette Minime. L'area è stata isolata e gli accessi chiusi. Sul posto presenti i tecnici di Toscana Energia al lavoro per individuare l'origine della perdita

Sospetta fuga di gas in centro a Piombino, nelle abitazioni delle Casette Minime, dove circa 40 persone sono state evacuate in via precauzionale. L'area è stata isolata e sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia municipale, alcuni volontari della Pubblica Assistenza di Piombino e tecnici di Toscana Energia. A riferire dell'intervento è il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari. Gli accessi alla zona sono stati chiusi da via Grosseto, via Gori e dalle scale di via Pietri, mentre i tecnici sono al lavoro per individuare l'origine della possibile fuga.

"A scopo precauzionale, ai residenti non è consentito rientrare nelle proprie abitazioni - scrive il primo cittadino sui social -. Le circa 40 persone presenti sono state accolte al palazzetto dello sport, dove la Protezione Civile sta provvedendo alla distribuzione di acqua e beni di prima necessità. Le operazioni sono in corso e la priorità assoluta resta la sicurezza delle persone".

Il sindaco ha fatto sapere che seguiranno aggiornamenti sull'evolversi della situazione.

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