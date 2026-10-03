Gran premio storico d'Italia, il presidente Giani al Mugello

dalla Regione Scarperia e San Piero
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Il presidente Eugenio Giani era presente oggi, 3 ottobre, al Gran premio storico d'Italia al Circuito del Mugello e alla parata della 'Golden age' dedicata alle Ferrari che hanno vinto nell'era di Schumacher fra il 1996 e il 2006.

"Oggi la grande giornata delle Ferrari al Mugello. Una straordinaria occasione di promozione e valorizzazione per la Toscana" ha detto Giani

Il presidente è tornato sull'importanza di mantenere il motomondiale con il Gran premio d'Italia al Mugello ed ha confermato tutto il supporto della Regione Toscana alla valorizzazione dell’attività di un impianto così importante e identitario per il nostro territorio. Infine tornando sulla manifestazione odierna che ha fatto registrare 30 mila presenza: "E' riuscita
benissimo – ha detto Giani - ma soprattutto gioca sulla passione e su quello che è il grande sentimento d'identità che la Ferrari e in generale l'automobilismo produce al Mugello".

Fonte: Regione Toscana

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