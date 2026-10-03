Incidente a Montelupo, 69enne trasportata in codice rosso all'ospedale

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, 3 ottobre, a Montelupo Fiorentino, in via Chiantigiana (SP 12). Nell'incidente è rimasta coinvolta un'auto guidata da una donna di 69 anni. La donna avrebbe accusato un malore, ma non è noto se questo sia avvenuto mentre era alla guida o in seguito all'incidente.

All'arrivo dei soccorsi, la 69enne è stata intubata e trasportata in codice rosso all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Presente sul posto anche la polizia municipale.